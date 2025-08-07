　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電爆發內鬼案，3名工程師遭羈押，不服提出抗告遭駁回確定。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的多名工程師，大量翻拍2奈米製程機密，涉嫌違反《國家安全法》，日前遭檢方聲請羈押3名工程師獲准。3人不服羈押，向最高法院提出抗告，最高法院審理後，認為羈押裁定並無違誤，傍晚駁回3人抗告確定。

本案由台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於7月25日至28日陸續傳喚、拘提涉案的9名相關人士，經過偵訊後，檢方認為陳姓、吳姓等3名工程師，疑似竊取台積電機密資料，向法院聲請羈押獲准。雖然3人的行為牽涉竊取營業秘密，但因為台積電2奈米製程為高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」，引發高度關切。

據了解，3人均為國內同一間頂尖大學畢業的學長、學弟，其中陳姓工程師在台積電工作資歷為8年，參與過不少部門工作，他2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。由於半導體競爭激烈，為了解決工作上的難題，陳男找上學弟們，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

而3人於7月底陸續遭智慧財產商業法院裁定收押，並禁止通信接見。3人不服，委託律師向最高法院提出抗告。最高法院審理後，認為智財商業法院羈押理由以3人涉犯最輕本刑5年以上之重罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串證人之虞，裁定羈押禁見，理由並無違誤。因此最高法院於7日傍晚駁回3人抗告，3人確定遭羈押禁見，期限為2個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

台東市康樂橋轎車猛撞對向護欄　肇事駕駛跑了

又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」...差點又牙起來

超實在父親節禮物　台中警包場帶同仁觀賞《壞蛋聯盟2》

彰化二林路口「恐怖天坑」！慘摔騎士驚恐回憶：一片黑黑的

快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男跌落工程梯送醫不治

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

台東市康樂橋轎車猛撞對向護欄　肇事駕駛跑了

又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」...差點又牙起來

超實在父親節禮物　台中警包場帶同仁觀賞《壞蛋聯盟2》

彰化二林路口「恐怖天坑」！慘摔騎士驚恐回憶：一片黑黑的

快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男跌落工程梯送醫不治

朋友圈最會裝窮的就是他們！這些星座天生具備存錢基因超會藏錢

七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

恆河洪水是「聖物」！　印度警察撒玫瑰花瓣致敬「還跳水」

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

爸無視滑水道人員警告　抱6歲兒被女高速飛踢「肝臟爆裂」送醫

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

柯文哲飆罵檢察官　北檢嚴正譴責

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！撞死無辜婦

更多熱門

相關新聞

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙：短視近利

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙：短視近利

美國總統川普宣布，未來進入美國的半導體產品要課100％關稅，但如果赴美設廠，或已經承諾赴美，就可以獲得完全的關稅豁免，也就是零關稅，民進黨發言人吳崢今（7日）表示，證明台積電魏哲家董事長在白宮協同川普宣布擴大赴美投資，是具有遠見的戰略佈局，當初說該用外患罪把魏哲家抓起來的前中廣董事長趙少康「只會唱衰台灣」。趙少康回擊，民進黨只看眼前台股的一日行情，就洋洋得意收割，完全是喪事喜辦，只要台股大漲，就什麼都不怕？

台積內鬼「買4000萬豪宅、上班搞消失」　炫富慘況曝

台積內鬼「買4000萬豪宅、上班搞消失」　炫富慘況曝

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

死囚連佐銘關押24年　稱知錯聲請再審

死囚連佐銘關押24年　稱知錯聲請再審

台積電內鬼「炫耀不缺錢」　律師：3人名字會被公開　

台積電內鬼「炫耀不缺錢」　律師：3人名字會被公開　

關鍵字：

法律人權台積電工程師國安法機密智慧財產法院最高法院駁回

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面