快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

記者吳銘峯／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的多名工程師，大量翻拍2奈米製程機密，涉嫌違反《國家安全法》，日前遭檢方聲請羈押3名工程師獲准。3人不服羈押，向最高法院提出抗告，最高法院審理後，認為羈押裁定並無違誤，傍晚駁回3人抗告確定。

本案由台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於7月25日至28日陸續傳喚、拘提涉案的9名相關人士，經過偵訊後，檢方認為陳姓、吳姓等3名工程師，疑似竊取台積電機密資料，向法院聲請羈押獲准。雖然3人的行為牽涉竊取營業秘密，但因為台積電2奈米製程為高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」，引發高度關切。

據了解，3人均為國內同一間頂尖大學畢業的學長、學弟，其中陳姓工程師在台積電工作資歷為8年，參與過不少部門工作，他2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。由於半導體競爭激烈，為了解決工作上的難題，陳男找上學弟們，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

而3人於7月底陸續遭智慧財產商業法院裁定收押，並禁止通信接見。3人不服，委託律師向最高法院提出抗告。最高法院審理後，認為智財商業法院羈押理由以3人涉犯最輕本刑5年以上之重罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串證人之虞，裁定羈押禁見，理由並無違誤。因此最高法院於7日傍晚駁回3人抗告，3人確定遭羈押禁見，期限為2個月。