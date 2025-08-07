七股鹽山一見雙雕8/16登場　Q萌胖鯊魚療癒現身鹽雕光雕風箏秀！

▲「2025一見雙雕藝術季」7日於七股鹽山舉辦記者會，揭開夏日鹽旅序幕。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南七股鹽山年度藝術盛會「2025一見雙雕藝術季」將於8月16日正式開幕，7日搶先舉辦宣傳記者會，公佈今年主題「鹽路去旅行」，並與超人氣LINE貼圖明星《胖鯊魚鯊西米》攜手合作，打造萌趣滿點的鹽雕與光雕裝置，預告南台灣夏日最療癒、最有趣的親子旅遊熱點已經到位！

今年一見雙雕以七股鹽山與井仔腳鹽田為展區核心，透過《胖鯊魚鯊西米》展開一場鹽境奇幻旅程。記者會中搶先揭露主題鹽雕「鹽境漫遊」，搭配互動裝置「鹽味泡腳池」同步開放體驗，讓現場貴賓在視覺與觸覺中提前感受夏日清涼。主辦單位更宣佈，即日起至8月8日試營運期間開放民眾免費入園。

今年籌備期間，七股沿海地區歷經颱風丹娜絲侵襲，園區與在地產業一度中斷運作。所幸在雲嘉南濱海國家風景區管理處與台南市政府協力下，七股鹽山於災後迅速整備完成，宣示重啟，象徵鹽鄉生命力的重生。

今日記者會邀請行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台南市政府觀光觀光局專門委員丁玲琍、台鹽公司董事長丁彥哲等人出席。現場以注色冰雕儀式點出主題字樣「鹽路去旅行」，象徵藝術季正式啟動。

今年一見雙雕共展出十一座創意鹽雕，包括《鹽境漫遊》、《咬我一口》、《嚐鮮沙西米》、《雲嘉南咖啡鹽究院》等作品，全台首度打造四面可觀賞的巨型鹽雕，讓大小朋友彷彿置身鹽之奇幻世界。活動期間更推出「小小鹽雕師」親子DIY體驗，讓孩子從做中學，認識台灣鹽業文化。

夜間則有井仔腳鹽田光雕展，10月登場的「鹽田音樂展演」與「白金微醺餐桌」也將陸續登場，結合海景、音樂與美食，成為秋季鹽田風情的一大亮點。

為迎接鹽雕開展，七股鹽山8月9日起同步舉辦「風吹七Go」風箏嘉年華，以「逆風飛翔」為主題，推出鯨鯊、章魚、海螺等巨型海洋風箏，還有超萌「海洋鹼性離子水風箏」吸睛登場。活動將持續至8月24日，每週末皆有風箏表演、免費發送限量「鹹冰棒」及人氣鹽品試吃活動。

台鹽公司並與可樂旅遊合作，推出「鹽喜攻略」套裝遊程，結合鹽雕展、井仔腳鹽田、在地小農與特色店家，打造沉浸式鹽鄉深度旅遊。此外，消費者購買指定產品還可參加發票登錄抽獎活動，有機會抽中黃金一台兩，炎夏出遊還能抱金回家。

更多活動詳情可至「雲嘉南，好好玩!!」或「七股鹽山」臉書粉專查詢，亦可洽台鹽公司客服專線 0800-230-990。今夏最鹹香、最清涼、最可愛的旅程，等你一「鹽」雙雕！