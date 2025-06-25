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熱氣球活動將登場　饒慶鈴請各單位做好交通疏導及行車動線規劃

▲台東縣召開6月份道安會報。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣召開6月份道安會報。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣114年6月份道路安全聯繫會報，24日下午在縣府第一會議室召開，由縣長饒慶鈴主持，副縣長王志輝、警察局長蔡燕明、副局長邵明仁、各警分局長、各相關單位及道安會報各小組人員與會，會中饒慶鈴指示2024台灣國際熱氣球嘉年華活動即將展開，請警察局與各編組單位做好交通疏導、進出會場行車動線規劃及宣導工作，期能讓參加活動與前來台東旅遊民眾，有便捷及安全舒適的交通旅遊環境。

饒慶鈴致詞時表示，一年一度的熱氣球盛會「2025台灣國際熱氣球嘉年華活動」將自7月5日起至8月21日止，今年將迎接15週年里程碑，並以全新造型熱氣球於鹿野高台亮相登場，在這暑假期間將吸引大量外來遊客蒞轄觀光及消費，請各單位先行規劃交通疏導工作及注意進出會場行車動線規劃，以維護交通安全與順暢。

另外，現已進入颱風季節，請各道路主管單位於颱風豪雨來襲期間，對於道路受損狀況應確實掌握，除適時排除道路障礙、發布新聞、通報各媒體外，並於鄰近災損路段前適當處，利用路側設施CMS廣播或預作緊急告示牌，適時告知用路民眾相關行車資訊，以維護民眾生命財產安全。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠工作報告則指出，暑假即將來臨，青少年為尋求刺激，常有無照駕駛或危險駕車之行為，為減少交通事故發生，確保行車安全，會報執法小組將配合青春專案針對夜間重點時段、青少年經常聚集活動之處所及易危險駕車之路段，加強巡守、攔檢稽查勤務，除依法舉發其違規行為及通知家長具結領回、並函知就讀學校及校外會列管輔導，請會報相關編組小組配合宣導。。

縣轄內道路交通順暢，且視線（距）良好，車輛駕駛人常易疏忽超速行駛，且未注意前方狀態，加上疲勞駕駛或酒後駕車時，極易肇事，若再未依規定繫安全帶將造成更大傷害，執法小組也會針對轄內易肇事路段，加強攔檢稽查勤務，優先取締超速、未繫安全帶及酒後駕車等重大交通違規，亦請利用各種管道加強宣導，以提高防制成效。

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