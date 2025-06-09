他騎車竟遭「風箏線」割喉身亡！　後座妻子驚恐目睹

▲巴西一名騎士遭風箏線割喉身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

巴西里約發生恐怖案件，41歲男子恩里克（Auriel Missael Henrique）騎摩托車時，竟然迎面撞上鋒利的「風箏線」，喉嚨也被割傷。後座妻子強忍驚恐，在熱心民眾協助下，趕忙將其送醫，但他依然宣告不治。

《每日郵報》報導，這起事件發生在3日，恩里克騎車載著妻子，穿越里約北部城鎮「杜給加西亞」（ Duque de Caxias），未料迎面撞上一條繩索。他一時之間也不知道發生什麼事，因此繼續往前騎，未料頸部被繩索纏住，喉嚨也遭嚴重割傷，很快倒臥在地、鮮血直流。

妻子與一名路過熱心駕駛，聯手試圖協助止血，並且趕緊把恩里克送醫，但他到院前就已經斷氣，身後留下遺孀與3個孩子。

Father-of-three is 'sliced to death' by razor-sharp popular children's toy https://t.co/vgHb3I5XKL — Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2025

原來，恩里克撞上的並非普通繩索，而是「戰鬥風箏」的風箏線。「鬥風箏」在巴西廣受歡迎，玩家會在露台或屋頂放風箏，藉由切斷其他玩家的風箏線取勝，但應運而生的「戰鬥風箏」使用金屬及玻璃粉強化風箏線，讓它足夠鋒利、增加勝算，卻也導致這種比賽變得越來越危險，在全球多地造成傷亡。

目前巴西國會正在審議一項法案，希望在全國範圍禁止生產、銷售、使用這種鋒利的風箏線，違者將面臨1至3年監禁與鉅額罰款。