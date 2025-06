他騎車竟遭「風箏線」割喉身亡！　後座妻子驚恐目睹

▲巴西一名騎士遭風箏線割喉身亡。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

巴西里約發生恐怖案件,41歲男子恩里克(Auriel Missael Henrique)騎摩托車時,竟然迎面撞上鋒利的「風箏線」,喉嚨也被割傷。後座妻子強忍驚恐,在熱心民眾協助下,趕忙將其送醫,但他依然宣告不治。

《每日郵報》報導,這起事件發生在3日,恩里克騎車載著妻子,穿越里約北部城鎮「杜給加西亞」( Duque de Caxias),未料迎面撞上一條繩索。他一時之間也不知道發生什麼事,因此繼續往前騎,未料頸部被繩索纏住,喉嚨也遭嚴重割傷,很快倒臥在地、鮮血直流。

妻子與一名路過熱心駕駛,聯手試圖協助止血,並且趕緊把恩里克送醫,但他到院前就已經斷氣,身後留下遺孀與3個孩子。

