快訊／台中逢甲商圈教會工地傳意外　工人墜落命危搶救中

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區、逢甲商圈一處工地今日下午傳出意外，現場一名年約30多歲工人，疑似是施作天花板作業時，不明原因摔落，其他工人看見時，發現男子已經倒臥在地上、無反應，趕緊撥打119通報，經救護人員到場實施電擊，男子仍呈現無呼吸心跳，被緊急送醫搶救。詳細原因是不適還是不慎摔落，待調查釐清。

▲台中逢甲商圈一間教會工地工安今日下午傳出工安意外。（圖／記者許權毅攝）



該建物位處逢甲商圈鬧區小巷內，外型特殊，原來是一間基督教會進行改建工程，該教會自去年4月開工至今，原本預計今年底完工，目前大致結構已經完成，也有包商正在進行外牆鋪設、內裝整修等工程，不料今日傳出工安意外。

▲▼該工地建物外型特殊，可從屋頂處看出隱約有十字架外型。（圖／記者許權毅攝）



報案工人透露，當時沒人看到該工人是如何倒臥在地，只知道看到他時，已經沒有反應，趕緊呼叫工地主任、撥打119，現在人被送到醫院，狀況不好，也讓工人們相當擔心。有工人說，施作天花板，理應是兩兩一組，但看該工人都是獨自施作。

附近住戶說，該工地確實就是教會工地，建物最上方，也可看出有十字架形狀，只是建物尚未完成，該工地已經蓋了約1年多。今日下午2點多，聽見救護車到場的聲音，並且看到有救護人員在按壓CPR，看上去狀況不樂觀。

▲▼有工人透露，男子是施作天花板工程時發生意外，被人發現倒臥在地上。（圖／記者許權毅攝）

