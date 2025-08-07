　
2025總統盃街舞大賽正式啟動　展現街舞運動新能量

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽正式啟動，教育部次長、體育署署長等人親自出席賽事啟動儀式。

圖、文／教育部體育署提供

教育部體育署主辦、中華文化總會協辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」正式啟動，為我國全民參與賽事注入嶄新元素。昨（8/6）由教育部張廖萬堅政務次長及體育署鄭世忠親自出席賽事啟動儀式，展現政府對新興運動推展的高度支持，亦獲中華民國體育運動舞蹈總會及中華民國霹靂舞協會鼎力相助，結合產官學資源，共同推動街舞成為全民參與的新興運動類型。本次賽事不僅是首創紀錄，由體育署自行規劃籌備辦理，亦呼應推廣全民運動的政策，期盼透過街舞賽事，讓更多年齡層與族群參與運動。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲教育部張廖萬堅次長當DJ，音樂一響正式啟動街舞大賽。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲金曲歌王羅文裕站台力挺全民運動街舞大賽。

為迎接今年9月9日正式掛牌成立的「運動部」，體育署特別規劃辦理「總統盃全民運動賽事系列活動」，包含即將登場的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」。這項全國性競賽已於8月1日中午12時正式開放報名，廣邀全國街舞愛好者共襄盛舉。本次賽事設立菁英組、入門組及不同年齡開放報名機制，打造全民皆可參與的街舞平臺。主辦單位同時提供全國各區前3名交通補助與高達534萬元總獎金，全力支持各階層舞者參賽。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲▼本次賽事設立菁英組、入門組及不同年齡開放報名機制，上圖為50+舞團平均年齡60歲代表公開組B組表演，下圖為教育部次長與體育署署長和50+熟齡舞團合影留念。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

本屆賽事邀請來自國內外街舞評審團隊及陣容堅強的表演團體，為賽事注入國際規格，本次技術委員陣容結合國內多位知名舞蹈推廣者與街舞前輩，包括：霹靂舞協會主委李奕釜（小龍老師）、霹靂舞協會副主委劉志強（巧克力老師）、中華民國街舞運動推廣協會黃柏青（Gino老師）及田俊拓（田拓老師）、臺灣知名職業舞團IP Lockers 團長蕭裕璋（囂張老師）、臺灣知名Ｗaacking推手之一 徐百川老師（Akuma Diva）、臺灣知名舞團HRC總團長林耿弘（剛一老師）等重量級人物；更邀請來自馬來西亞、日本、韓國、俄羅斯、葡萄牙等國際頂尖霹靂舞選手與奧運教練擔任評審，為比賽展現高度規格。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲台灣街舞圈傳奇之一IP Lockers A組職業身份代表。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲▼基隆雨都 「Rain City」U15 A組代表。

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲▼街舞,2025總統盃街舞大賽,中華文化總會,中華民國體育運動舞蹈總會,中華民國霹靂舞協會,運動。（圖／教育部體育署提供）

▲國際賽事常勝軍Lit n Posh公開組A組代表。

全民運動賽事街舞大賽是運動部成立前的一項重要賽事，是運動部正式掛牌成立的暖身活動。除了讓世界持續看見臺灣在運動場上發光發熱，更象徵街舞文化在臺灣的扎根與茁壯。體育署將持續透過多元運動項目與跨世代參與機制，實踐競技運動全民化的施政目標，全民主場，等你上場。詳細參賽與報名資訊請密切關注網站及官方社群平臺，搜尋關鍵字「總統盃街舞」，或上活動網站（https://www.pcsdance.tw/）及勝星娛樂股份有限公司洽詢聯絡電話02-2712-9793。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

