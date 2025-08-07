　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

美國總統川普6日宣布半導體關稅，擬對出口到美國的半導體課徵100%稅率。對此，國民黨立委許宇甄批，此話不僅揭示美國的對盟友的真實態度，更徹底擊潰賴政府高唱多時的「民主供應鏈」神話。所謂「非紅供應鏈」與「全球半導體民主夥伴倡議」，根本只是賴政府自我感動、脫離現實的空洞口號，既無戰略遠見，也無產業升級轉型規劃，反而讓台灣陷入國際經貿重組的邊緣，被迫承擔高風險、低回報的經濟代價。

許宇甄指出，賴清德不久前還宣稱台灣要成為全球供應鏈重組的關鍵樞紐，建立具韌性與可信賴的半導體供應鏈。如今川普一句話就讓全球產業界看清真相，只要不是在美設廠的企業，就等著被課徵高額關稅。如此明確且毫不掩飾的直白訊號，半導體供應鏈被迫要離開台灣，在美國用利益畫出經貿紅線的同時，賴政府卻只會談幻想與口號，這不是正確的談判方案，而是戰略自殺。

許宇甄進一步指出，台灣自1980年代起走上產業升級之路，逐步從勞力密集轉型為技術密集產業，奠定了全球電子與半導體重鎮地位。2024年對美出口中，以伺服器為主的自動資料處理機出口高達515億美元，占對美出口比重近五成；若加上晶片與零組件，更占台美貿易順差高達82%。這些數字清楚顯示，半導體與電子業不只是產業命脈，更是支撐台灣經濟的骨幹。若企業為了避稅、減壓而大舉前往美國設廠，台灣將不只是失去產能，而是出口結構、經濟信心與國家競爭力都將面臨全面崩解危機，更糟糕的是，台灣將失去矽盾的保護。

許宇甄警告，2025年上半年資通訊與電子零組件出口總額已突破2,000億美元，占總出口七成以上。一旦這些核心產業鏈大量外移，美國可以歡喜收割，台灣卻要迎來產業空洞與結構性失業危機。誰來保住台灣中小企業？誰來穩住勞工的飯碗？政府的產業政策能否即時補位？還是又只剩政治口號、精神喊話？

許宇甄痛斥，賴清德宣稱台美是「堅定的夥伴」，但從川普公開談話可知，美國從頭到尾都把台灣視為可以利用的戰略工具，甚至是被犧牲的經濟墊腳石。所謂的「供應鏈重組」，實質就是「美國優先」，沒有台灣的位置。唯一還相信這套說詞的，只有賴清德自己。賴政府對外談判毫無談判力，對內也沒有任何產業防衛與轉型計畫，只會虛張聲勢、自欺欺人。

許宇甄嚴正呼籲，賴政府必須立刻停止外交幻想，認清川普要對台灣重要產業進行掠奪的本質。賴政府應立即啟動更務實的談判機制與產業因應方案，以捍衛台灣的經濟核心利益。
 

