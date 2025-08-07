台南機車騎士鑽車縫　擦撞小客車跑了涉肇逃

記者林東良／台南報導

台南市安南區6日下午發生一起交通事故，一名58歲劉姓機車騎士行經安南區安和路一段時，疑似貼在公車車尾，公車進站機車不耐等後變線超車，未想到面前停了一台車，騎士擦撞前方等紅燈的自小客車後逕自離去，警方接獲報案後迅速調查，目前將通知劉男到案說明，進一步釐清肇責。

▲台南安南區6日下午發生一起機車擦撞小客車事故，騎士肇事後駛離現場。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福指出，事故發生於6日下午5時40分許，當時劉男騎乘機車由南往北行駛，行經安和路一段時意圖超車，卻不慎擦撞前方洪姓男子（34歲）所駕自小客車左後方，劉男竟自行駛離現場，涉嫌肇事逃逸。洪男未受傷，經警方實施酒測，其酒測值為零。

小隊長吳仲福表示，目前警方已掌握車牌號碼並聯絡劉男到案說明，後續將依現場監視器畫面與雙方說法釐清詳細肇事責任，並依法處理相關違規行為。

▲洪姓駕駛酒測值為零，未受傷，車輛左後方擦損明顯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據道交修例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。