好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜

▲Uber Eats今年6月底攜手好市多推出外送服務。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」自6月26日起攜手美式賣場「好市多」推出外送服務，上架近2000款熱門商品，內湖店更創下在尖峰時段「每分鐘1單」的驚人紀錄。今日業者首度公開「好市多熱銷排行榜」，包括美式大烤雞、衛生紙全上榜，同步祭出最新限時回饋優惠。

▲好市多熱銷排行榜TOP10大公開。

Uber Eats首度公開「好市多熱銷排行榜TOP10」，其中「科克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍寶座，再來依序為「科克蘭豪華凱薩沙拉」、「空運美國華盛頓櫻桃」、「科克蘭全脂鮮乳」、「科克蘭烤雞大腿」、「空運美國藍莓」、「科克蘭冷凍帶尾特大養殖生蝦仁」、「產銷履歷香蕉」、「KeepCool好市多插圖購物袋」、「科克蘭三層抽取衛生紙」。

外送服務上線至今，根據數據顯示，好市多訂單平均為3至4樣商品，且當中超過7成是購買4樣商品以內的「小單」，好市多內湖店於尖峰時段創下「每分鐘1單」的驚人訂購量，北投店也創下在平台單筆訂單近3萬元的生鮮雜貨最大單紀錄。

為回饋成功綁定好市多會員卡之消費者，Uber Eats攜手好市多推出限時優惠，即日起至8月20日可領取「好市多在家點八五折」優惠碼，單筆訂單滿1699元即可打85折，最高現折300元；成功綁定好市多會員且尚未訂閱Uber One會員之用戶，訂閱Uber One年訂閱制會員方案還可享有專屬訂閱費8折優惠。

▲foodpanda8月限定優惠出爐。（圖／foodpanda提供）

另一外送平台「foodpanda」8月也有最新限定優惠碼，整月祭出「天天省天天爽」超殺優惠，可享美食外送指定餐廳下單滿額打65折，除外還有超級會員日推指定美食餐廳打7折好康。

●美食外送天天省天天爽

1. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿320元打65折」優惠，最高現折112元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至8月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，可享「美食外送指定餐廳下單滿480元打65折」優惠，最高現折168元，數量有限、兌完為止。

●8月超級會員日優惠

1. 8月13日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY33」，pandapro會員可享「珍煮丹下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 8月20日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY34」，pandapro會員可享「鮮茶道下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 8月27日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY35」，pandapro會員可享「麻古茶坊下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●生鮮雜貨平日限定79折優惠

1. 即日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「統一超商下單滿349元打79折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 即日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「小北百貨下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

3. 即日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「美廉社下單滿499元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

4. 即日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「大全聯下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

5. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「屈臣氏下單滿899元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

6. 8月4日起至8月31日每周一至周五凡輸入優惠碼「平日七九折」，可享「家樂福下單滿699元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次。

●生鮮雜貨

1. 8月9日、8月23日凡輸入優惠碼「週六買全聯」，可享「全聯福利中心下單滿799元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日凡輸入優惠碼「週日買全聯」，可享「全聯福利中心最高10%胖達幣回饋」，最高回饋100胖達幣，每人限用4次，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。