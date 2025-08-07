　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲連2天出庭　京華城案今傳黃珊珊查「威京小沈」給了什麼

▲▼柯文哲率團訪美記者會 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊（左）今（7日）將為柯文哲（右）涉犯的京華城等案，到台北地院出庭作證。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（7日）提訊昨天剛過66歲生日的在押被告柯文哲，上午傳喚台北市政府前副秘書長李得全作證，調查京華城爭取容積獎勵的「方案四」，如何通過送公告公展的簽呈，下午傳喚柯競選2024年總統時的總幹事黃珊珊作證，重點預料為查明柯說「威京小沈已給過，不要再找他」，到底沈給了柯什麼。

柯文哲昨上午才因他告國民黨台北市議員鍾小平涉加重誹謗案出庭，因昨日庭訊不開放旁聽，台灣民眾黨幹部與柯粉只能隔著人犯走道的鐵柵門，比出各種愛心手勢，向柯壽星送暖，今連續出庭，重點在於下午詰問黃珊珊的程序。

▲▼柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲7日再度出庭。（圖／記者黃哲民攝）

黃珊珊是柯文哲擔任台北市長時的副市長，在柯競選2024年總統期間擔任競選總幹事，前年（2023年）11月3日，柯傳訊息給黃表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」等語。

台北地檢署偵辦柯文哲於京華城案涉犯收賄、圖利，於政治獻金案涉犯公益侵占等罪嫌，認為上述簡訊是柯在京華城收受威京集團主席沈慶京賄賂的證據之一，黃是重要證人，今年（2025年）3月開庭時，黃被請出法庭，在輪到她完成作證前，不得旁聽。

黃珊珊昨PO文祝賀柯文哲生日快樂，表示今天作證將會據實陳述，也是幫助法院發現真實！她也喊話，相信黑暗終將過去，真相終將大白，台北市政府八年執政的光榮不容抹煞，「阿北，我們都在，等你回來！」

李得全作證內容，預料將是2020年11月5日、6日，京華城申請改建案容積獎勵的「方案四」，如何通過送公告公展的簽呈。

京華城原本爭取改建時，維持允建樓地板面積12萬0284平方公尺，迭經台北市都市計畫委員會刪除、行政訴訟被判敗訴，2019年間改依《都市計畫法》申請都市計畫細部計畫變更，爭取20%容積獎勵，歷經與台北市府都市發展局來回磋商，最終提出「方案四」版本，完成公告公展送進都委會通過審議，經柯文哲以市長身分公告實施，成為京華城改建取得容獎的依據。

08/06 全台詐欺最新數據

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

相關新聞

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

前民眾黨前主席柯文哲控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今6日開庭審理，最終鍾小平道歉、柯文哲撤告，雙方達成和解。但鍾小平受訪卻稱「基於藍白合，願意跟他『致歉』」。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（7日）表示，這位獲得原諒的人，出了北院，立刻變臉，鍾小平非誠心知道沒求證亂講話，而是被迫因其他因素道歉？自己第一時間的膝蓋反射是「因藍白合才道歉？那不用了，我陳佩琪再告一次」。

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

柯文哲北所過生日！陳佩琪、黃國昌現身力挺

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

鍾小平道歉獲柯文哲撤告　小草仍灌爆臉書：國民黨何時要開除造謠仔

里長拿公家土地亂收停車費　每月削5萬

里長拿公家土地亂收停車費　每月削5萬

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

京華城容積率圖利收賄貪污柯文哲黃珊珊

