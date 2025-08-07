柯文哲北所過生日！陳佩琪現身唱〈愛你一萬年〉　黃國昌力挺聲援

▲柯文哲66歲生日，陳佩琪、黃國昌和小草齊聚北所外聲援。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌，下同）

記者閔文昱／綜合報導

昨（6）日是民眾黨前主席、前台北市長柯文哲的66歲生日，儘管仍因涉京華城案與政治獻金案遭羈押禁見中，但數百位支持者晚間齊聚台北看守所外，為「阿北」慶生，包括妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌及多位黨公職到場聲援，現場氣氛感性又熱烈，支持者高唱生日快樂歌，拉起橫幅高喊「柯文哲清清白白」、「停止迫害柯文哲」。

活動自晚間6時許展開，支持者陸續聚集，身穿印有柯文哲肖像或「清清白白」字樣T恤，高舉標語與旗幟表達不滿現狀。多位黨內人士如立委張啓楷、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒與黨團主任陳智菡等相繼發言，呼籲外界勿放棄對柯文哲的信任，現場甚至播放慶生投影片，並有吉他伴奏演唱民眾黨歌〈穩穩地走〉與〈月亮代表我的心〉。

壓軸登場的陳佩琪身穿特製T恤登場致詞，感謝小草們這段時間的陪伴與支持，強調「我們大家一定可以一起走下去，我很有信心！」她特地準備了壽桃現場分送，並與群眾合唱〈愛你一萬年〉，將對柯文哲的思念寄託於歌聲中，盼傳入看守所牆內。

黃國昌則表示，柯文哲在他心中從未離開，並形容對方始終「天真、單純又善良」，只是「偶爾會相信錯人」。他說，「如果柯文哲出來，我第一句會想罵他為什麼會這樣，但也更確定他就是我們相信的人。」他強調，即使政治現實艱難，「我們絕對不會讓賴清德這樣搞我們」，誓言民眾黨會一起撐下去。

整場活動持續至晚間9點45分，警方全程監控，並於現場舉牌警告活動未申請，屬非法集會，群眾隨即和平解散。柯文哲在北所內也照例享用壽星專屬便當，除主餐（咖喱豬肉燴飯、炒豆乾豆豉、炸雞翅、香菇肉羹湯）外，本月壽星便當菜色還有肉燥飯加起司豬排。