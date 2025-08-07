上月才發生命案　北市大安區酒店又遭「警車衝撞門柱」

記者張君豪／台北報導

7日凌晨1時49分，北市大安區忠孝東路4段107號前發生警車衝撞商辦大樓一樓門柱意外。大安分局敦化派出所一輛警用巡邏車，接獲通報轄區忠孝東路四段的威思汀商務會所發生酒客衝突，受命到場支援，該輛警車疑因煞車失靈無法減速，抵達該商務會所時撞入案發地點大樓門柱才停下，大門玻璃遭撞碎，2名正進入該商辦大樓的男女民眾雙腿被玻璃割傷。

▲北市大安區威斯汀酒店發生酒客衝突，警方趕赴現場支援卻煞車失靈，衝撞酒店大廳。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，該輛肇事巡邏車由莊姓警員（28歲）駕駛，車內另有張姓警員（31歲），2警均未受傷。這起警車煞車失靈衝撞事故，波及正準備進入大樓的吳男與李女（均22歲），2人雙腿遭玻璃割傷，送往仁愛醫院治療，所幸均無大礙。

警方交通分隊警員到場勘驗發現，巡邏車車頭嚴重毀損，大樓大門柱子被撞壞，玻璃門亦破裂。經檢測，肇事駕駛酒測值為零，駕駛資格正常。詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

值得一提的是，7月24日該酒店曾發生命案，信義區夜店殺警案的中山聯盟林姓要角，持刀刺死姊夫，成為新聞焦點，未料8月又發生警車衝撞大門事件。

大安警方強調，駕駛人出勤或用車前，應檢查車輛外觀與主要機件是否正常，以降低機械故障的發生率；分局也將加強警員駕車安全教育訓練，避免類似事故再度發生，確保民眾與同仁安全。

