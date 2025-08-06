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大安區連撞驚悚瞬間曝！27歲無照男「2撞騎士沒停下」　把人壓車底

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／台北報導

台北市大安區和平東路三段，6日下午發生一起嚴重車禍！一輛黑色自小客車行經該處時，因不明原因突然加速，沿路衝撞共5汽車、1機車後才停下，一名機車騎士挨撞後受困車底，而附近民眾聽聞巨響外出查看，見狀趕緊合力將車輛抬起，並協助騎士脫困，但騎士獲救時口吐鮮血、一度意識不清，稍早撞擊瞬間曝光。

▲台北市大安區發生嚴重車禍，騎士遭追撞2次壓車底，驚悚畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲台北市大安區發生嚴重車禍，騎士遭追撞2次壓車底，驚悚畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

根據警方調查，27歲陳男無照駕車，行駛至事發地點時疑似因頭暈未注意車前狀況，先撞上正在停等紅燈、由65歲許男駕駛的自小客車後，再失控撞上50歲蘇姓騎士，以及前方4部轎車，全案一共造成6汽車、1機車受損，2人受傷。

▲台北市大安區發生嚴重車禍，騎士遭追撞2次壓車底，驚悚畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

肇事陳姓駕駛無明顯傷勢，至於是否涉及酒駕、毒駕仍有待進一步檢驗釐清，而挨撞的蘇姓騎士受有全身擦挫傷，脊椎、右側肋骨骨折，以及內出血等傷勢，遭民眾合力救出時還口吐鮮血，所幸經搶救過後，暫時無生命危險。

透過附近行車紀錄器畫面可發現，蘇姓騎士挨撞第一下後重摔落地，但陳男車輛卻未停下，二度撞上蘇姓騎士的臀部，蘇男慘摔在地打滾，隨後又遭陳男車輛壓住受困車底，撞擊瞬間相當驚悚。

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