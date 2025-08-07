你累了嗎？警車撞「東區大樓玻璃門」半毀　目擊者看傻

目睹撞車了 警察大人可能累了 ???? 要臨檢也不是有這麼著急…….. 波麗士大人辛苦了 ???? #台北大安分局 #首都銀行大樓 由包杰珂發佈於 2025年8月6日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友今日（7日）凌晨2時許在台北市忠孝東路四段與敦化南路路口，目睹一輛大安分局的警車發生事故，只見現場滿地都是玻璃碎片，大樓一樓門框和警車車頭毀損，讓他忍不住直呼警察可能是累了，「波麗士大人辛苦了。」不過，詳細的事故原因仍有待進一步了解。

▲網友目睹警車自撞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文，表示「目睹撞車了，警察大人可能累了，要臨檢也不是有這麼著急，波麗士大人辛苦了。」他還貼出一段影片，只見事故現場地上散落不少玻璃碎片，大樓門框變形毀損，警車的前保險桿、引擎蓋也明顯損壞，一名警察從駕駛座一側下車，當下尚能自行走動，似乎沒有大礙，旁邊還有圍觀群眾出聲詢問，「他自撞耶，為什麼？兄弟你還好嗎？」

影片公開之後掀起部分網友關注，由於影片一開頭有警車的鳴笛聲，大家紛紛猜測可能是在執行勤務時發生事故，並留言關心，「台灣警察本來就是超高過勞職業，一個人當三個人在用一點也不過分」、「我在現場全程看到都傻了，希望學長沒事，平安上班，平安下班」。至於詳細的事故原因，目前仍有待進一步了解。