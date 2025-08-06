快訊／大安區轎車沿路狂撞「4汽車、1機車」！　騎士吐血卡車底

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市大安區和平東路三段6日下午發生一起嚴重車禍！一輛自小客車突然沿路衝撞4輛汽車及1輛機車，機車騎士被壓在車底，附近民眾聽到巨響趕緊出來查看，發現有人受困車底，合力將車輛抬起，把騎士救出。據了解，騎士獲救時口吐鮮血、意識不清，目前送醫救治中。

▲北市大安區連環追撞，騎士受困車底送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

目擊民眾說，肇事駕駛看起來恍神，懷疑對方是不是有吸毒，不然為何大白天加速衝撞。至於確切車禍發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。