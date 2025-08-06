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全家推「珍奶菠蘿、百香綠夾心吐司」　小7進口甜點第2件省10元

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Tea推出新品「冬瓜QQ撞奶」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店看準手搖飲商機，除了Let’s Tea推出新品「冬瓜QQ撞奶」；更集結自有品牌「minimore」、「匠土司」及「滿餡麵包」，將手搖飲變身主題烘焙甜點，包括「珍珠奶茶泡芙」、「珍珠奶茶菠蘿」、「生桃桃蜜紅滿餡麵包」、「百香綠茶夾心土司」等，吸引更多手搖控。

台灣一年喝掉逾10億杯手搖飲，全家現調飲料品牌「Let’s Tea」觀察咀嚼口感系飲品人氣提升，將Q彈配料融入既有茶飲， 全新推出「冬瓜QQ撞奶」，以台味冬瓜引領風味，搭配網友敲碗的低調Q料「粉角」，再注入溫潤牛奶，咀嚼後便能感受冬瓜香氣，甜而不膩。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲全新將手搖迷隱藏愛好「粉角」融入配料。（圖／業者提供）

全家表示，相較常見的珍珠及椰果配料，「粉角」是手搖迷常詢問的隱藏版愛好，8月6日至8月19日登場，嚐鮮價單杯59元（原價65元），凡購買主餐商品搭配Let’s Tea系列茶飲任一品項，可享現折10元優惠。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲全家將手搖飲變身甜點。（圖／業者提供）

另外，全家以喝的靈感化為吃的創意，讓茶香、果香、咀嚼口感融入麵包與甜點，集結自有人氣品牌minimore、匠土司、滿餡麵包、菠蘿麵包，共同推出4款全新「手搖飲主題烘焙甜點」，即日起陸續推出。
 
「珍珠奶茶泡芙」以菠蘿泡芙、絲滑內餡，鋪上Q彈黑糖珍珠，創造咀嚼驚喜，售價45元。「珍珠奶茶菠蘿」的表層菠蘿皮揉入阿薩姆紅茶粉，帶出茶香與淡淡琥珀色調，內餡以圓潤奶茶風味搭配黑糖珍珠，疊出奶茶香，售價39元。

「百香綠茶夾心土司」復刻台灣經典果茶，使用清新高雅的台灣春芽綠茶為基底，加入台農一號百香果製成的百香綠茶醬、QQ蒟蒻米，果香酸甜爽口，呈現夏日專屬的清新玩味，售價35元。

「生桃桃蜜紅滿餡包」使用桃子果醬為基底，結合蜜香紅茶奶霜，帶出清爽不膩的果香風味，滿足炎炎夏日想吃又不負擔的甜食需求，售價39元。

早餐或午茶買烘焙甜點還享優惠，即日起至8月19日推出麵包優惠活動，針對常溫麵包、蛋糕土司品項，推出49元、59元早餐促銷方案。「minimore冷藏甜點」則搭配Let’s Café指定中杯以上咖啡，享甜點半價的午茶優惠。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲全家合作農業部推出全新「FMC雀語金萱茶」。（圖／業者提供）

另延續對環境永續與友善農業的關注，全家FamiCollection攜手農業部農村發展及水土保持署，推出全新「FMC雀語金萱茶」，以嘉義梅山自然茶園為基地，採用友善耕作方式守護山麻雀棲地，展現農業與生態共生的棲地共享成果，茶葉經茶業改良場品質把關，茶湯清香、茶韻悠長，售價39元，全台逾4,300間店即日起同步上市。

★7-11甜點優惠

7-ELEVEN 也照顧甜點控，即日起至8月19日推出進口甜點「任選第2件省10元」，推薦新品夢甜屋「黑糖卡士達QQ鯛魚燒」79元、夢甜屋「卡斯特拉蛋糕（焦糖卡士達）」79元。

即日起至9月30日期間，LADEARS、昂舒巴黎甜點，搭小杯精品咖啡、大杯特選美式，組合價99元優惠。

▲7-11 X 必勝客新推出「抹茶紅豆起司塔」限定販售。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 攜手必勝客獨家開發「抹茶紅豆起司塔」，選用抹茶乳酪、蜜紅豆粒，打造甜而不膩的層次口感，嚴選紐西蘭進口奶油乳酪、日本京都抹茶粉，即日起限定於7-11 大台北地區超過1600間門市限定販售，售價59元，新品上市8月6日至9月2日期間，嚐鮮價省5元。

另外8月4日起「抹茶紅豆起司塔」也同步上架OPENPOINT APP 行動隨時取，2件100元（現省18元），票券可存在手機中，想吃隨時換。

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