立秋今到！打掃轉氣場、啃西瓜除煞氣　3招開運聚財一次看

2025年「立秋」節氣落在8月7日，象徵秋季正式來臨，雖然暑氣仍強，但天地間已悄悄轉換氣息。古諺有云「一葉落而知秋」，此時萬物由盛轉衰，正是陽氣收斂、陰氣漸長的轉折點，也是調整步調、重整運勢的關鍵時刻。

命理上，立秋屬金，常被視為一年中重要的「聚財節氣」。《科技紫微網》特別分享立秋招好運3招，想在下半年轉運求好兆頭，不妨參考看看。

第一招：大掃除轉氣場

立秋是季節交替的重要節點，家中氣場也需要「轉念換氣」。建議這天動手整理環境，尤其是床單、窗簾、抱枕等貼身布品，換成淺色或大地色系，幫助轉化氣場、清除雜念。乾淨整潔的空間有助於氣流順暢，提升整體磁場，也象徵送走舊能量、迎接新機運。

第二招：吃西瓜去熱除煞

南方民間流傳「立秋啃秋瓜」的習俗，意指立秋當天吃西瓜，不僅清熱祛濕，也有轉運開運的寓意。建議可準備一整顆西瓜與親友分享，象徵團圓與去熱除煞。西瓜汁多水潤，有助於清熱解渴，亦可緩解季節交替時的躁氣，讓身心調和，自然好運上門。

第三招：潤肺養身聚福氣

隨著氣候轉燥，容易引發喉嚨乾癢、皮膚不適，立秋後更要重視養身。飲食方面可多選擇潤燥養肺的食材，例如銀耳、南瓜、秋葵、紅豆和蓮子等，有助緩解乾燥不適，也潤心。這些天然食材富含正能量，有助於提升個人氣場與磁場。日常飲食中若加入「以靜養身」的態度，也能在這節氣中收心聚財，轉化壓力為助力。

