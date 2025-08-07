　
    • 　
>
生活

立秋今到！打掃轉氣場、啃西瓜除煞氣　3招開運聚財一次看

西瓜,水果,刀（示意圖／CFP）

▲立秋當天吃西瓜，有助於去熱除煞。（示意圖／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

2025年「立秋」節氣落在8月7日，象徵秋季正式來臨，雖然暑氣仍強，但天地間已悄悄轉換氣息。古諺有云「一葉落而知秋」，此時萬物由盛轉衰，正是陽氣收斂、陰氣漸長的轉折點，也是調整步調、重整運勢的關鍵時刻。

命理上，立秋屬金，常被視為一年中重要的「聚財節氣」。《科技紫微網》特別分享立秋招好運3招，想在下半年轉運求好兆頭，不妨參考看看。

第一招：大掃除轉氣場

立秋是季節交替的重要節點，家中氣場也需要「轉念換氣」。建議這天動手整理環境，尤其是床單、窗簾、抱枕等貼身布品，換成淺色或大地色系，幫助轉化氣場、清除雜念。乾淨整潔的空間有助於氣流順暢，提升整體磁場，也象徵送走舊能量、迎接新機運。

第二招：吃西瓜去熱除煞

南方民間流傳「立秋啃秋瓜」的習俗，意指立秋當天吃西瓜，不僅清熱祛濕，也有轉運開運的寓意。建議可準備一整顆西瓜與親友分享，象徵團圓與去熱除煞。西瓜汁多水潤，有助於清熱解渴，亦可緩解季節交替時的躁氣，讓身心調和，自然好運上門。

第三招：潤肺養身聚福氣

隨著氣候轉燥，容易引發喉嚨乾癢、皮膚不適，立秋後更要重視養身。飲食方面可多選擇潤燥養肺的食材，例如銀耳、南瓜、秋葵、紅豆和蓮子等，有助緩解乾燥不適，也潤心。這些天然食材富含正能量，有助於提升個人氣場與磁場。日常飲食中若加入「以靜養身」的態度，也能在這節氣中收心聚財，轉化壓力為助力。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

立秋今到！打掃轉氣場、啃西瓜除煞氣　3招開運聚財一次看

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

老爸心聲曝：不要皮帶、領帶！父親節夯禮TOP5出爐　實用舒壓更討喜

閩南狼再爆「統戰紀錄片抹黑鍾明軒」　八炯深夜3點回應

下周有擾動發展　「颱風範圍觸台」機率曝

李多慧想結婚了！　擇偶條件公開「大多台男都有」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

聯外道路受損　高雄桃源區今停班課

把握陽光！　變天時間曝

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒「以後手斷掉」　陌生人1暖舉救援

白色系美肌療癒力！希臘優格、酵母配方　讓益菌守護穩定膚況

台積電100%關稅豁免！台股大漲逾461點挑戰2萬4　台積電平天價

孕婦染屈公病破壞子宮環境　胎兒長大恐發展遲緩、自閉

「Nissan入門小休旅」黑化超帥折合新台幣僅31萬！印度1.0升雙動力開賣

00961憑真配息底氣稱霸！連兩月雙位數年化配息率領跑高息ETF

川普強徵100%半導體關稅　韓媒擔憂：恐重創南韓出口經濟！

葛斯密特代打開轟、貝德納5出局救援　洋基擊退遊騎兵終止5連敗

季配型高股息ETF連番降息，00929反升息兩次！網：不愧是月配始祖！

沈玉琳罹癌病因難追　醫揭骨髓性、淋巴性白血病2大差異

苗栗男修繕屋樑亂丟2噸石棉瓦廢棄物　廠商1張單據露餡恐重罰

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

今天是24節氣的「立秋」，也是「天赦日」，命理專家柯柏成表示，把握「立秋+天赦」這百年難遇的雙吉日，在午時吃一碗白米飯配黃色食材（南瓜、栗子…），象徵「金秋納財」開運。命理專家雨揚老師也說，立秋遇上天赦日，最強轉運時刻來了。

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

立秋來了！3星座、3生肖正偏財飆升

立秋來了！3星座、3生肖正偏財飆升

翻身迎財運！立秋後運勢翻紅TOP 3生肖

翻身迎財運！立秋後運勢翻紅TOP 3生肖

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

十二星座8/4-8/10運勢公開！巨蟹迎來轉機、牡羊夢想復燃

關鍵字：

節氣立秋轉運秋季養身好運科技紫微網西瓜聚財開運

讀者迴響

