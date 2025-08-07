今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

▲今天中午可吃白飯配黃色食材開運。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立秋」，也是「天赦日」，命理專家柯柏成表示，把握「立秋+天赦」這百年難遇的雙吉日，在午時吃一碗白米飯配黃色食材（南瓜、栗子…），象徵「金秋納財」開運。命理專家雨揚老師也說，立秋遇上天赦日，最強轉運時刻來了。

柯柏成在臉書說，8月7日下午1時51分19秒為立秋交節氣的時間點，同時是秋季的「戊申日」，由於閏六月的曆法巧合，才跟上次的天赦日間隔時間很短。

柯柏成指出，這次的天赦日特別之處在於因曆法而發生的閏六月，如果上次天赦日有許願的可以在這次加強一下，節氣意義是地球對應太陽公轉時所發生的階段性改變。

今立秋遇上天赦日。

柯柏成寫道，立秋後就代表秋天的腳步到了，五行也將由金氣取代夏天的火氣及季夏的土氣，飲食作息都要同步調整，才能與天地頻率對接，這也就是利用節氣轉換能改運的重要原因。

柯柏成提到，民俗上可以試試今天11時至下午1時（午時火旺生土），吃一碗白米飯配黃色食材（南瓜、栗子…），象徵「金秋納財」來開運；上次天赦日煮的錢水，可以把餘下的銅板捐出去，讓正向愛的循環加速前進，因果會很快體現在自己身上。

柯柏成表示，把握「立秋+天赦」這百年難遇的雙吉日，誠心懺過、善用天時，為下半年的健康與財富種下強韌種子，秋氣清朗，願您迎秋轉運，諸願圓滿。

雨揚老師也在臉書說，立秋遇上天赦日，最強轉運時刻來了！立秋遇天赦日是一年難得一見的「雙吉日」重疊，為「轉厄為福、翻運開財」的黃金時刻；天赦日是天公赦免罪業的大吉日，能量強大，善念一動，貴人就到，搭配立秋節氣轉換，正是祈福改運的關鍵時機。

