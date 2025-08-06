「爸」氣回來！腰傷肌少症雙重夾擊　奇美醫助鐵工爸重拾行動力

▲奇美醫院舉辦《運動養肌力、老爸有活力》活動，專業教練帶領彈力帶訓練，長輩參與熱烈動起來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年輕時靠雙手扛起家庭，如今卻因身體痠麻、走路無力而止步，65歲的徐爸爸，年輕時是建築工程承包商，為了工作長年在工地搬重物，導致腰椎留下老傷，退休後他試圖靠散步與簡單運動維持體能，卻仍敵不過「手腳漸弱、連家事都吃力」的惡性循環，直到走進奇美醫院復健部，才真正展開一場逆轉肌力戰勝疼痛的重生計畫。

奇美醫院復健部醫師蘇炯睿診斷後發現，徐爸爸不只腰椎老傷惡化導致坐骨神經壓迫，更合併上下肢肌少症。蘇醫師運用超音波導引進行神經根解套注射與自體血小板（PRP）注射，同時整合奇美運動強化中心的專業訓練，從核心肌群到下肢力量進行重建。三個月後，徐爸爸已能穩穩深蹲、走路不再痠麻，重拾久違的活力與自信。

「我以前覺得男人不能喊累，身體壞了就自己忍。結果到退休後，才知道健康也要用『對的方式』照顧，」徐爸爸語帶感慨地說。如今的他不只改善身體狀況，連心情也變得輕鬆開朗，真正開始享受退休生活。

奇美醫院6日上午舉辦《運動養肌力、老爸有活力》健康活動，透過彈力帶訓練教學、現場四大健康諮詢攤位，邀請爸爸們一起「動」起來，用運動與營養打造內外兼備的健康體質。

根據奇美副院長郭行道指出，65歲以上肌少症盛行率高達34.1%，不只影響體力，還會提高跌倒與失能風險。這不是單純「老了」，而是一種可以被預防、甚至逆轉的身體訊號。他強調，真正的父親節禮物，不是餐廳訂位或昂貴禮盒，而是「陪爸爸一起健康變老」。

活動現場設置四大主題攤位，包括運動教練指導、營養師諮詢、安寧照護教育與器官捐贈倡導，讓健康從家庭出發、深入生活。