為生命終點做好準備！7旬翁病情持續惡化　簽署預立醫療決定

▲醫療團隊與家屬共同討論，最終決定在患者住院期間協助他簽署預立醫療決定。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮醫院近日成功協助一位70歲「住院中」患者簽署預立醫療決定（Advance Decision, AD），展現醫院在推廣《病人自主權利法》上的積極成果。這位患有輕度失智症的長者，長期因慢性阻塞性肺病（COPD）及三高問題在門診追蹤控制。近期因健康狀況惡化，在花蓮醫院醫療團隊的協同照護下，勇敢地為自己的未來醫療選擇做出決定。

這位70歲患者平時雖患有輕度失智症，但主要在門診追蹤慢性病。近年來，一次腦幹中風導致他下肢麻刺、行動力下降。最近，他出現食慾不振、體重減輕，身體逐漸呈現衰弱狀態。由於居住在傳統公寓高樓層，居家照護面臨不小的挑戰。

近日，患者因下肢無力惡化，懷疑腦部再次梗塞而入院。住院期間，花蓮醫院醫療團隊以「延緩失能」為目標，整合院內資源，由營養科、中醫科和復健科共同提供協同照護。營養科協助規劃適合的飲食，改善食慾與體重；中醫科則運用中醫療法，希望能緩解下肢不適；復健科則透過專業復健計畫，期盼能延緩下肢無力進展，提升行動能力。

衛生福利部花蓮醫院江俊宜醫務秘書表示，在照護過程中，醫療團隊秉持「What is the patient’s matter?」（病人最在意的是什麼？）的核心理念，深入了解患者的內心需求。患者明確表達，他十分擔心未來若衰弱狀況持續惡化，可能導致臥床，甚至需要依賴管灌餵食或維生醫療，而這並非他所樂見的生命狀態。

在充分溝通與考量患者意願後，醫療團隊與家屬共同討論，最終決定在患者住院期間協助他簽署預立醫療決定。此舉不僅讓患者的自主意願得以被尊重，也讓家屬對未來的醫療照護方向有更明確的依循。

社工師張景涵說於2024年7月1日，「住院中」的下列四類對象，健保可給付預立醫療照護諮商費用：

1.符合安寧緩和醫療條例末期患者

2.有自主行為能力輕度失智症患者

3.衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」

4.仍有自主能力的居家醫療照護整合計畫個案

花蓮醫院在推廣《病人自主權利法》上，透過內部資源整合及專業人員的訓練，力求在符合法規的原則下，最大化地協助有需求的民眾。

此次成功案例，再次彰顯花蓮醫院在推動以病人為中心照護模式的努力與成果，也期盼能鼓勵更多民眾了解並運用《病人自主權利法》，為自己的生命終點做好準備，維護個人醫療自主的權利與尊嚴。