明天午後2地有雨　周五起雨區擴大又加劇

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天是未來一周水氣最少的一天，僅午後高屏及各地山區有雷雨。周五起受南方水氣影響，雷雨範圍擴大，周六整個西半部都有局部短暫雷陣雨。下周日至周三東南部及恆春半島整天有短暫陣雨，午後西半部雨勢加劇且擴大。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，未來一周都是午後雷陣雨天氣，明天太平洋高壓影響，各地晴到多雲 ，午後高屏及各地山區有雷雨，但雨勢比今天緩和。

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他指出，周五受南方水氣影響，午後雷雨範圍擴大，加上周五、周六環境偏東南風，台東及恆春半島整天有零星陣雨，周六午後擴大到整個西半部都有局部短暫雷陣雨。

他表示，下周日至周三東南部及恆春半島整天有短暫陣雨，午後西半部及各地山區有雷陣雨，且雨勢加劇、範圍擴大，清晨至上午中南部沿海也有零星短暫陣雨。

溫度方面，曾昭誠指出，未來一周白天大台北及宜蘭高溫約33至35度，西半部其他地區也有32至34度，東半部30至31度，大台北及中南部近山區仍有36度高溫。

另外，他表示，目前菲律賓東方海面到南海容易有熱帶擾動發展，但未來一周還沒有發展為熱帶性低氣壓或颱風機率，都是以低壓強度通過菲律賓，預計8月中再觀察。