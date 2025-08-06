大台北防午後雷雨　未來一周水氣漸增「周日再變天」

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周相對炎熱，以午後驟雨為主，且隨著南邊低壓靠近，降雨也逐步增加及擴大，下周日至周二天氣轉為不穩定，中南部整天有局部陣雨。今天北部高溫上看36度，仍要留意午後雷陣雨，預計持續到傍晚。

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周前半段天氣相較上周穩定，後半段下周日至周二水氣又會增加，天氣轉為不穩定。今天台灣附近偏向高壓環境，相對是穩定天氣，南邊有低壓正在發展中，未來向西移動，預計這周後半段會受到水氣影響。

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林伯東指出，昨天台灣附近環境潮濕，加上西南風向，對流發展往北移動，大台北都有較大雨勢，今天各地山區及北部地區仍有午後雷陣雨，傍晚至晚間北部仍有零星雨，預計晚間就會穩定緩和。

他表示，明天各地多雲到晴，午後山區有雷陣雨，大台北及高屏地區也有局部零星雨。未來一周午後降雨逐步增加及擴大，隨著南邊低壓靠近，恆春半島及東部整天也會有零星雨。下周日至周二低壓靠近，加上西南風影響，午後雷雨範圍增加，中南部整天有局部陣雨。

溫度方面，他指出，今天上午陽光普照，西半部都有33至34度，大台北盆地沒有海陸風調節，仍有36度高溫，已發布橙色燈號。