北部午後留意較大雨勢　南邊又有熱帶擾動發展中

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

西南風減弱，未來一周高溫炎熱，天氣逐漸穩定。今天中南部仍有零星短暫陣雨，午後桃園以北留意較大雨勢，明天起至周末各地可見陽光，北部上看36度以上。另外，菲律賓東方海面目前有熱帶擾動發展，發展速度不快，預估未來先朝西往菲律賓移動。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來一周逐漸轉為夏季炎熱、午後雷陣雨天氣型態。昨天下半天到今天明顯西南氣流及旺盛對流雲系從西北邊離開台灣，但還有部分影響澎湖、金門及馬祖，預估太平洋高壓逐漸向西伸展。

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伍婉華指出，菲律賓東方海面目前又有熱帶擾動發展，發展速度不快，未來先朝西往菲律賓移動，預估下周日至周一南邊水氣會影響恆春半島及台東，帶來不穩定天氣。

她表示，過去幾天容易造成降雨的回波幾乎都在台灣海峽或向西移動，造成瞬間強降雨的雷達回波也逐漸鬆散，但仍影響澎湖、金門天氣，未來將逐漸緩和。

她指出，今天仍有微弱西南風，中南部有零星短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲可見陽光，午後北部、東北部、東部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及北部山區也有較大雨勢，預計今晚到明晨就會停止。

伍婉華表示，明天天氣更為穩定，澎湖、金門及馬祖仍有對流雲系造成的短暫降雨，其他地區可見陽光，午後中部以北地區及其他山區有雷陣雨。周四至周五太平洋高壓增強，天氣更穩定，各地可見陽光，午後各地山區有雷陣雨。下周日至周一東南邊有水氣，台東及恆春半島有短暫降雨，午後山區及西部接近平地有雷陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，今天大台北地區仍有35度高溫，東北部33度，澎湖、金門及馬祖約28至29度，其他地區31至32度。明天到周日北台灣上看36度以上，中南部近山區也有35至36度。

▲今天大台北地區有35度高溫。（圖／氣象署提供）