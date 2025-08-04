明天中南部仍濕答答　大台北午後防短延時大雨

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起西南風減弱，中南部仍有間歇性陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨，大台北地區、北部及宜蘭山區要留意短延時大雨。周三起水氣更為減少，中南部僅清晨至上午沿海有零星降雨。周四至周六各地晴到多雲，午後降雨限縮以山區為主。

中央氣象署預報員李名翔表示，過去幾天台灣受到西南風氣流影響，中南部降雨顯著，有豪雨或豪雨以上等級降雨。今天西南氣流減弱，降雨趨緩，仍要留意短延時大雨或豪雨，明天西南風再更為減弱，中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區留意午後雷陣雨。周三太平洋高壓西伸，水氣更少，預計周四就會回到夏季天氣型態，各地多雲到晴午後雷陣雨。

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他指出，今天西南氣流減弱，台灣仍在西南風旺盛地區，中南部到中國華南一帶仍有旺盛對流，清晨至下午海峽旺盛對流一波波往東移動到台灣陸地，中南部及澎湖降雨明顯，午後熱力作用，大台北及宜蘭有雷陣雨，且伴隨雷擊和強陣風。

他表示，截至今天下午2時30分，日累積雨量在澎湖有接近150毫米，高雄山區也有超過100毫米，嘉義東石有75毫米；澎湖3小時累積雨量有67毫米；時雨量在嘉義也有45毫米，達短延時大雨。

未來降雨趨勢，李名翔指出，今天晚間到明天凌晨苗栗以南、金門及澎湖斷斷續續有降雨。明天凌晨至清晨西南風減弱，降雨減緩，中南部仍有間歇性陣雨或雷雨，清晨至上午可能有局部大雨，其他地區多雲，午後北部、宜蘭、花蓮及各山區有雷陣雨，尤其大台北地區、北部及宜蘭山區有短延時大雨。

他表示，周三水氣減少，各地多雲到晴，清晨至上午中南部沿海有零星降雨，午後北部及各山區有雷陣雨。周四至周六水氣再減少，各地晴到多雲，午後降雨以山區為主。下周日至周一天氣跟周四類似，但午後降雨範圍擴大，西半部及山區有較大雨勢。

溫度方面，李名翔指出，明天偏西南風環境，大台北沉降作用有局部36度高溫，中南部、台東高溫也有31至32度，離島30至31度。另外，明天桃園至苗栗沿海、馬祖及蘭嶼風力較強，提醒民眾留意。

▲明天大台北留意局部36度以上高溫。（圖／氣象署提供）