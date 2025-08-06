南投幸福GO第五站集集鎮上路　免費試營運2個月！首日50人預約

▲南投幸福GO第五站集集鎮啟動，免費試營運2個月。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投幸福GO」幸福巴士服務自去年9月起陸續於竹山等4鄉鎮上路，大受民眾歡迎和好評，第五站集集鎮也於5日啟動，南投縣政府表示，將持續努力達成明年底普及全縣13鄉鎮的目標，推進偏鄉交通平權、讓長者便利出行。

南投縣政府5日在集集鎮八張集會所暨長照多功能服務中心，舉辦「南投幸福GO試營運啟動暨車輛展示及服務說明會」，包括縣長許淑華偕立委游顥及立委馬文君秘書陳啟昭，縣府工務處長張弘岳、公路局台中監理所副所長王英泰、集集鎮長吳大村，縣議員謝明謀、黃春麟、陳淑惠、王秋淑，及鎮代會多位代表、各里里長及許多關心的年長鎮民都踴躍出席見證。

許淑華指出，「南投幸福GO」目前在竹山、名間、鹿谷三鄉鎮，已累計實際出車超過1.5萬車次、服務超過4.7萬人次，而繼水里鄉幸福巴士啟動後，集集鎮啟動首日預約人數就超過50人，顯示該項服務切中面臨交通困境的偏鄉長輩、學生和一般民眾殷盼需求，更受到民眾以行動肯定這項服務的便利與實惠，她感謝游顥、馬文君爭取交通部支持，今年並得到公路局大力補助1300多萬元，持續擴大推動、讓各站啟動時都能提供民眾2個月免費搭乘的福利。

縣府交管所指出，集集鎮南投幸福GO服務以民眾生活圈規劃全彈性預約的交通服務，範圍以集集鎮內及鄰近鄉鎮市區往返，包括竹山、名間及水里，提供無公車客運行經之地區或前後一小時內無服務班次時段之預約接送服務，並配合公路客運轉乘及接駁至生活圈外之地點；服務業者為福倫淨零通用發展協會，鄉親可透過0800-885-658專線、LINE或村里辦公室等管道預約，欲預約乘車，請於至少前一天向服務中心預約。

未來正式營運的收費方式以段次收費，一段票以半票13元，全票25元為收費基礎；以8公里作為里程段次收費基礎，超過8公里以上收二段票，最多計算至三段票；另年滿65歲以上長者，即可持縣府社勞局推出的敬老愛心卡乘車。