竹山往集集道路變水路　游顥會勘：50年前排水設計不堪極端氣候

▲竹山鎮大雨釀災、往集集鎮道路中斷，立委游顥會同中央地方勘災搶修。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今日經連夜大雨，導致竹山鎮野溪暴漲、省道及週邊道路馬路都淹成水路；立委游顥指出，竹山鎮因多處既有溝圳及市區下水道系統皆為50年前設計，現已無法容納極端氣候變遷後的豪大雨量，希望公路局工務段、縣政府協助緊急災修及清淤，中央與地方政府合作進行通盤檢討、儘快研議改善方案。

游顥今天邀集公路局南投工務段長廖瑞仕、南投縣工務處副處長李坤煌及地方里長等人赴現場會勘，發現連夜強降雨導致野溪溪水暴漲，夾帶土石沖刷到通聯竹山、集集2鎮的台3丙線路面，造成嚴重積水；眾人頂著滂沱大雨確認排水問題，研商緊急應變方案及後續處理。

竹山富州社區發展協會陳朝焚理事長反映，今日凌晨豪雨過大，即便是寬達12米的野溪，但因下方函管僅有2米，導致溪水暴漲漫延至路面，造成道路中斷；游顥表示，區域排水、路邊溝渠瞬間容納水量不足，就容易發生淹水災情，希望工務段協調機具與清運，縣政府協助緊急災修及清淤。

李坤煌回應，台3丙線竹山往集集外環道路，因位於省道與野溪交會處，已通報水土保持工程科及廠商現勘，會立即調派施工人員和機具執行土石清淤作業，讓野溪排水暢通，公路局段長也會分多次派遣大型機具，協助省道道路修復。