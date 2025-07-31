串聯竹山信義集集水里！幸福巴士即日起試營運　免費搭乘2個月

▲水里幸福巴士即日起試營運免費搭乘。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為改善交通、滿足地方需求，南投縣政府於6月起積極推動水里鄉「南投幸福GO」巴士服務，並於7月29日啟動試營運；縣長許淑華表示，水里幸福巴士即日試營運二個月、期間免費搭乘，歡迎民眾多多利用，以利蒐集相關資訊、優化班次，提升預約機制與服務品質。

縣政府表示，先前已邀請水里鄉公所、村里辦公室、學校、社區發展協會等單位召開說明會，與在地單位共同討論及凝聚共識，29日在水里鄉南光、北埔、鉅工三村集會所舉辦「南投幸福GO服務試營運啟動暨車輛展示及服務說明會」，民眾反應熱烈、想了解搭乘方式，許淑華、水里鄉長葉銘豐、村里辦公室、長照據點等單位都共同參與。

縣府說明，水里鄉「南投幸福GO」服務交由總達客運負責，服務範圍除水里鄉，並遍及竹山、信義以及集集等鄉鎮市區生活圈；許淑華表示，「南投幸福GO」從去年9月在竹山、名間、鹿谷啟動後，截至上個月已服務1萬5000車次、服務約4.7萬人次，改善偏鄉長輩、學生和日常民眾交通問題，也成為民眾外出重要的公共運輸，水里幸福巴士即日起展開試營運，明年各鄉鎮也將全面上路，並開始做營運路線串連。

縣府指出，水里幸福巴士採彈性預約，民眾撥打0800-885-658專線、或加入LINE或是經由村里辦公室協助，將提供預約接送服務，對於公路客運轉乘及接駁至生活圈外之地點，民眾欲預約乘車時，至少要前一天向服務中心預約；未來正式營運後，收費方式以段次收費，一段票以半票13元，全票25元為收費基礎，以8公里作為里程段次收費基礎，超過8公里以上收二段票，最多計算至三段票。