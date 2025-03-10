結婚3年行房都失敗！中科女高管一親密陰道就抽筋　崩潰求醫

▲台中中科一名女主管因長期陰道痙攣無法與先生行房，更無法求子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

台中一名43歲在中科任職主管的王小姐結婚3年因「陰道痙攣」跟先生行房從未成功過，也因此生子無望，甚至到醫院接受內診時也非常緊張、陰道會不自主收縮，導致鴨嘴器無法伸入子宮頸。後王小姐在台中茂盛醫院接受試管嬰兒技術，加上團隊醫療協助，終於今年喜獲麟兒。

茂盛醫院表示，女性「陰道痙攣」的發生率約為0.5%，原因分為心理性及生理性因素，心理原因部分，通常在解開心理障礙後多能過正常夫妻生活，近期茂盛醫院也特聘教授級諮商心理師王郁茗為民眾諮商。

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茂盛醫院指出，個案中的王小姐38歲才步入禮堂，但結婚3年來，想當媽媽的她和先生親密時，會陰部、陰道和骨盆底肌肉就會不自主的持續強烈收縮，導致疼痛難耐，因此夫妻倆始終無法成功做人；王小姐也透露，其實先生很體貼，能同理她的困境，但她深感自責，很怕再不想辦法就會變成要離婚，因此決定求助茂盛醫院院長李茂盛。

▲茂盛醫院院長李茂盛幫王小姐進行最新的AI試管嬰兒技術，加上心理師協助打開心結，今天一月份終於喜獲麟兒。（非當事嬰兒，圖／茂盛醫院提供）

李茂盛表示，總計為王小姐進行4次取卵手術，共得到10顆胚胎，並採用最新「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及「單一精蟲顯微注射術(ICSI)，挑選出優質胚胎後；但因王小姐陰道痙攣，因此在進行植入時也要全身麻醉，才得以將胚胎送入子宮。慶幸的是，王小姐之後9個月的懷孕過程都非常順利，今年1月順利產下兒子。

茂盛醫院麻醉科廖信明醫師說，「陰道痙攣」的孕婦在生產之前，要先做好「麻醉規劃」，並精準計算藥物劑量及決定麻醉方式，等到剖腹手術進行時，產婦已被適當地麻醉，身體達到完全放鬆，負責接生的婦產科醫師能在最快速度下劃開肚子、接生出寶寶。

廖信明強調，一般剖腹生產會採用較安全的半身麻醉，避免麻醉藥物透過血液循環經由胎盤流至寶寶身上，而抑制呼吸甚至更嚴重有可能發生缺氧的情況；故此，全身麻醉的整體風險較高，遇到情況特殊的產婦才適合使用，需要靠豐富經驗的麻醉醫師視個案狀況評估，以選擇最適合的麻醉方式。