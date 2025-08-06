清運便便竟亂排下水道！2嫌收押　5台水肥車法拍814萬全國首見

▲中檢追查台中水肥車業者，清運廢水隨意排放，2名主嫌遭收押。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦不肖清運業者隨意排放水肥車廢水案件，查出2家公司在台中各地下水道隨意排放。經檢警跟監蒐證，今年5月持搜索票前往多地搜索，查扣多輛水肥車，並帶回主嫌蘇男、吳男等10多人，主嫌均遭收押禁見。昨日中檢囑託行政執行署法拍5台水肥車，結果競爭激烈，合計814萬元，也是全國首次。

台中地檢署指出，「黑水專案」由檢察官侯詠琪整合警、環、調單位，運用科技工具分析及車輛GPS軌跡蒐證，查獲不法廢棄物清運業者將所收受之水肥及油汙，違法排放於污水下水道案件。

▲▼檢方以GPS定位追蹤，見時機成熟蒐證收網。（圖／中檢提供）



檢方查出，發現業者將廢水排放至台中市區下水道之不法行徑，規劃進行系統性查緝，鎖定特定業者及水肥車輛，追蹤車行軌跡及跟監蒐證，嗣見時機成熟，今年5月6日持搜索票在大里區等7處所展開搜索，同步掃蕩2家不法業者。查緝犯罪嫌疑人15名到案，查扣怪手2部、水肥車9輛等犯罪工具。

該案主嫌蘇男（43歲）、吳男（41歲）聲押禁見獲准，其餘10名犯嫌諭知2至5萬元不等金額交保，其餘3名犯嫌諭知限居、請回。

▲扣案水肥車昨日有5台遭法拍，全數拍出814萬元。（圖／中檢提供）



檢方昨日（5）囑託行政執行署台中分署將查扣水肥車變價拍賣，經過激烈競標，最終以超出底價近一倍之價格拍出5輛水肥車，拍定價格合計新台幣814萬元。檢方說，本案為全國首件針對非法排放黑水之水肥車輛予以查扣，並進行偵查中變價拍賣，展現檢方積極查扣犯罪工具以切斷環境犯罪產業鏈之決心。