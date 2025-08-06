台中行車糾紛「雙鋸男」揮鐵條嗆聲　野馬轎跑車嚇到往後嚕

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區昨晚傳出行車糾紛案，駕駛白車的許姓男子與另台野馬轎跑車駕駛蕭男，險些發生擦撞，許男竟當街攔車，並持鐵條不斷朝蕭男逼近，並且不斷怒罵，嚇得蕭男不斷倒車，並且報警。警方追查許男到案，起獲2把鋸子、鐵條，依法送辦。

▲台中一名許男遇到行車糾紛，竟先後持鐵條、鋸子談判，被依法送辦。（圖／翻攝社會事新聞影音）



第五警分局說，昨（5）晚23時許獲報，北屯區東山路與松竹路口發生行車糾紛，被害人蕭男（34歲）自稱，遭對方恐嚇、言語辱罵，員警到場時，犯嫌已經離去，警方以車追人，立即通知該名車主許男（43歲）到案說明，並起出鋸子、鐵條等證物。

▲許男拿出鋸子，嚇得被害人蕭男急忙倒車。（圖／翻攝社會事新聞影音）



有目擊民眾拍下影片，許男將車停在路中，手持鐵條下車，不斷往停在路邊的野馬轎車逼近，嘴裡念念有詞，後來又返回車上，改拿出一把鋸子，嚇得民眾驚問「他拿刀嗎？」

警方說，正在釐清雙方是何緣故發生糾紛，被害人蕭男已經提告，全案預計依恐嚇及妨害自由罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，駕駛人遇有糾紛時應理性應對，切勿採取暴力手段，共同維護交通秩序與社會安全。

▲警方在許男車上起獲2把鋸子以及一把鐵條。（圖／記者許權毅翻攝）