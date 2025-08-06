表態堅持2年條款？　黃珊珊挺：候任不分區立委王安祥是國會即戰力

▲黃珊珊 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨將在8月10日舉辦黨代表大會，黨內黨外都在關注不分區立委的「兩年條款」是否會廢除。對此，民眾黨立委黃珊珊今（6日）談到不分區名單的組成，由各種專業背景、不同地區出身的夥伴參與，民眾黨團才能組成最強戰力，她也指出，位列不分區12名的王安祥已經參與她辦公室的各種會議與了解立院程序，王安祥老師也許是素人，但絕不是新手，而是國會「即戰力」。



黃珊珊表示，今天是台灣民眾黨的生日，也是柯文哲主席的生日，6年前的今天柯文哲主席將一群以「理性、務實、科學」作為理念號召夥伴集結並且一路實踐。

黃珊珊表示，台灣民眾黨是新興政黨，柯文哲主席常說要相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，「一個人走的快，一群人走得遠」。因此，不管是從台北市政府時期到現在的立法院，台灣民眾黨始終都依循這樣的信念前行。

接著，黃珊珊提到，從不分區立委被提名人名單的多元組成就可以見得，因為有「醫藥護理、勞工關係、新聞媒體、政治法律、資深民代」各種專業背景、不同地區出身的夥伴參與過去一年多的政策與討論，台灣民眾黨團才能組成最強戰力、超越藍綠的戰隊，為民眾監督政府、捍衛公益！

黃珊珊指出，去年2月1日上任前，黨團已建立完善對應制度，後任不分區立委王安祥老師一年多來都參與她辦公室每周的工作會議、法案會議，也在她辦公室工作群組內，參與了解立法院每日動態和議事程序，更在多項議題及修法參與意見，對於財政委員會的業務也認真了解、學習，以確保未來問政品質、地方服務工作無縫銜接。

黃珊珊認為，最近的台美關稅議題，在立法院召開公聽會，王安祥老師就從產業、勞工角度提供寶貴的意見與解決方法，也許是素人，但絕不是新手，而是國會「即戰力」。

▼民眾黨不分區提名名單。（圖／民眾黨提供）

