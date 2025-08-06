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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明被傳替柯文哲作證！　黃珊珊：將據實陳述幫助法院發現真實

▲黃珊珊、柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊、柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，羈押至今已將近一年。對此，民眾黨立委黃珊珊今（6日）透露，今天是民眾黨的生日，也是柯文哲的生日，在這個特別也艱難的時刻，柯文哲還在受苦，明天下午，柯文哲律師傳她去法院作證，自己這幾個月因證人身分沒辦法旁聽，明天將會據實陳述，也是幫助法院發現真實！她也喊話，相信黑暗終將過去，真相終將大白，台北市政府八年執政的光榮不容抹煞，「阿北，我們都在，等你回來」！

黃珊珊今貼出與柯文哲合照，她表示，今天是台灣民眾黨的生日，也是柯文哲主席的生日，6年前的今天柯文哲主席將一群以「理性、務實、科學」做為理念號召夥伴集結並且一路實踐。

黃珊珊表示，台灣民眾黨是新興政黨，柯文哲主席常說要相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，「一個人走的快，一群人走得遠」。因此，不管是從台北市政府時期到現在的立法院，台灣民眾黨始終都依循這樣的信念前行。

黃珊珊指出，在這個特別，卻也艱難的時刻，柯文哲還在受苦，明天下午，阿北的律師傳她去法院作證，自己幾個月都沒辦法去法庭旁聽（法官三月時以柯文哲聲請傳她當證人為由、不宜旁聽庭訊），自己明天會據實陳述，也是幫助法院發現真實！

最後，黃珊珊強調，謝謝黃國昌主席帶領民眾黨繼續「勇敢」堅定前行，相信黑暗終將過去，真相終將大白，台北市政府八年執政的光榮不容抹煞！「阿北，我們都在，等你回來」！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

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京華城柯文哲黃珊珊羈押民眾黨

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