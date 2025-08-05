司機「超時駕駛」輾死女大生　家屬曝2案情：巨業施捨30萬令人不齒

▲巨業客運高層第一時間親上火線鞠躬道歉。（圖／記者鄧木卿攝）



記者許力方／綜合報導

台中東海大學林姓女大生去年9月與學姊出門逛街，遭巨業客運公車輾死，案件最後依過失致死罪將施姓司機起訴，進入一審。時隔近4個月，安駕盟表示，家屬今（5日）委任律師發聲明，保險公司拒絕理賠，巨業僅願賠償30萬元來達成和解，態度不一、令家屬不齒。

林女家屬質疑，施姓司機二度撞輾涉及殺人，今年4月，中檢認為，難以認定施男撞擊後下車查看，又再度往前駕駛的行為，是要故意輾死林女，並不構成殺人罪，但施男因駕駛公車有業務過失致死前科，仍不思警惕、導致林女死亡，最後依過失致死罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

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案件進入一審，林女家屬委任律師今發聲明，公布2點最新案情，安駕盟也呼應表態，應向台中市政府、巨業公司、司機三方究責，「賠償是對家屬的撫慰於萬一。」

▼施姓司機出席女大生告別式。（圖／記者許權毅攝）



聲明第一點指出，家屬日前得知，施姓司機在案發時，因巨業公司不當排班，導致當天駕駛時數嚴重超時、有疲勞駕駛的情況，同時違反了巨業投保的責任保險契約條款，保險公司因此拒絕理賠。

第二點，巨業表示僅願意以30萬元和家屬達成和解，讓家屬難以接受，對比巨業在第一時間，公司高層召開記者會「在鏡頭前鞠躬作秀」，如今卻以「形同施捨」的態度與被害人家屬談和解，無疑是對被害家屬造成二次傷害，令人不齒。

家屬嚴厲譴責巨業，並呼籲肇事司機與巨業公司，身為一家營運半世紀的客運企業，應勇於展現企業倫理與負擔社會責任，並以審慎的態度，正視對被害人家屬造成的傷害，負起賠償責任。