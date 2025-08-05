　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園議員游吾和父女詐助理費　刪對話紀錄+銷毀存摺...收押禁見

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署昨（4）日指揮桃園市調處約談市議員游吾和等10名被告、3名證人到案，檢方認為游於2014年至今年3月間任內，涉嫌虛報與浮報議員助理費，將游吾和父女依涉嫌貪汙治罪條例之利用職務詐起財物等罪嫌向法院聲請羈押禁見；桃園地院今（5）日上午召開聲押庭，法官認為被告游吾和父女二人，僅坦承部分人頭助理實際並未從事助理工作，承認公務員登載不實罪，否認貪污等犯行，法官以相關證人尚未到案，堪認有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見、通信。

桃園地院今天上午11時許召開聲押庭，被告游吾和與女兒經訊問後，坦承部分人頭助理實際並未從事助理工作，另有部分助理，實際領取之薪資少於向議會申請之公費助理薪資，僅承認使公務員登載不實罪，仍否認貪污之犯行，法官根據檢方提供相關人證、書物證，足認被告涉犯貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，法官考量被告所犯貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，最輕本刑為七年以上有期徒刑之重罪，認為有相當理由認被告有逃亡之虞。

▲桃園地院今天上午召開聲押庭審理市議員游吾和父女涉貪案，法官裁准羈押禁見與禁止通信。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院今天上午召開聲押庭審理市議員游吾和父女涉貪案，法官裁准羈押禁見與禁止通信。（圖／記者沈繼昌攝）

法官認為，被告雖坦承部分之客觀事實，仍辯稱領取之助理費，是為了填補其他未向市議會申報為公費助理然實際擔任助理之人之薪資所用，就其所辯與客觀事證及證人所述多所不符，認為有避重就輕、規避刑責之舉，有事實足認有逃亡之虞。此外，有證人證述其有刪除手機對話紀錄，並有共犯供稱曾為避免留下紀錄而將部分人頭助理之薪資存摺予以銷毀等情事，人頭助理與被告、共犯關係密切，又有相關證人尚未到案，堪認有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，認若被告以具保或其他強制處分替代羈押，實難排除被告會以其職務身分、親友情誼對相關證人予以施壓，進而改變證詞，影響犯罪偵查、釐清犯罪事實，與偵查中羈押之目的相違背，法官權衡比例原則下，難以其他強制處分手段替代羈押，故認有羈押之原因及必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

此外，法官考量被告游吾和之身體狀況，恐需即時用藥，故暫不予禁止受授物件，若其透過此方式而有串證之虞，另再予以斟酌是否另行禁止受授物件。同案被告游吾和女兒則禁止受授物件。

 【更多新聞】

快訊／桃園市議員游吾和與女兒涉詐領助理費　遭聲押禁見

►酒後砍殺老父拒捕還踹踢、咬傷4警　桃園逆子4罪被起訴

惡男隨機騙人妻「妳老公欠錢」恐嚇鹽酸毀容硬上　急掏50萬和解

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／抓到了！41歲男「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網
快訊／海水倒灌！網紅咖啡廳泡水　慘況曝光
來台賣淫　9女被逮「1變性人」
快訊／台積電內鬼抓到了！　3工程師羈押禁見
大台北上空「每分鐘440次閃電」！專家：還要維持1到2小時
大雷雨轟台北！「象山鏡頭君」掛掉了　在地人洗版上香
快訊／大雨淹進立法院！　立委國會辦公室全泡水
快訊／大雷雨導致「礙子破裂」　基隆逾500戶停電
撞球圈紅人伏殺詹智能　3年前曾犯下北市鑽石大樓槍擊案
獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！41歲男伏擊「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網

慘況曝！澎湖《及林春咖啡館》遭海水倒灌　損失至少50萬

失聯嘉義女卡野溪石縫亡！相驗結果曝　住家旁失足「頭傷溺斃」

桃園議員游吾和父女詐助理費　刪對話紀錄+銷毀存摺...收押禁見

台積電揪「內鬼」！洩2奈米核心關鍵技術　3工程師遭羈押

快訊／大雷雨導致「礙子破裂」　基隆逾500戶停電

視訊陷阱險失財！屏東男大生遇假買家+假客服　警即時阻詐

成人展+文創博覽會進駐南港恐現車潮　警籲改乘大眾運輸免塞車

女投資虛幣「穩賺不賠」被騙115萬　屏東潮州警扮咖啡客逮人

搭高鐵取款讓詐團撈千萬　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

快訊／抓到了！41歲男伏擊「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網

慘況曝！澎湖《及林春咖啡館》遭海水倒灌　損失至少50萬

失聯嘉義女卡野溪石縫亡！相驗結果曝　住家旁失足「頭傷溺斃」

桃園議員游吾和父女詐助理費　刪對話紀錄+銷毀存摺...收押禁見

台積電揪「內鬼」！洩2奈米核心關鍵技術　3工程師遭羈押

快訊／大雷雨導致「礙子破裂」　基隆逾500戶停電

視訊陷阱險失財！屏東男大生遇假買家+假客服　警即時阻詐

成人展+文創博覽會進駐南港恐現車潮　警籲改乘大眾運輸免塞車

女投資虛幣「穩賺不賠」被騙115萬　屏東潮州警扮咖啡客逮人

搭高鐵取款讓詐團撈千萬　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元、背號75號

「知名廉航」終止營運！虧損近7億元　資遣逾500員工

韓媒：李在明結束訪美後「順道訪日」　擬安排會晤日相石破茂

【廣編】第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場　聚焦創新技術與實用應用

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機大升級　美型、省時、節能、護衣一次到位

快訊／抓到了！41歲男伏擊「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網

內政部預告修法加嚴僑民役男緩徵條件　返國滿183天就要服役

業配稿是假的「也照著念」！韓女星遭控廣告造假　手寫信致歉

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

【廣編】「利百代之星繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

社會熱門新聞

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

高雄豪雨「下到生菇」！警察動手全拔除

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」　女主角：不認識兇手

高雄警「安全島拔香菇」奇景PO網　基層炸鍋

台積電2奈米關鍵技術外洩　3工程師收押

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

趁國中妹畢旅「公廁連結鬧出人命」　男大生下場曝

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

更多熱門

相關新聞

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

桃園地檢署昨（4）日指揮桃園市調處約談市議員游吾和等10名被告、3名證人到案，檢察官針對游於2014年至今年3月間任內，涉嫌虛報與浮報議員助理費，認為游與其女兒涉及貪汙治罪條例之利用職務詐起財物等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另6名被告分別以3萬元至10萬元具保，其餘2名被告則諭知請回。

桃園男佯稱配偶欠債　強制性侵女子得逞

桃園男佯稱配偶欠債　強制性侵女子得逞

海巡署中尉酒後3度強吻女兵　認錯賠30萬

海巡署中尉酒後3度強吻女兵　認錯賠30萬

只是「路過」台灣　運毒男1原因露餡

只是「路過」台灣　運毒男1原因露餡

3高官列餐敘名單　調查局組長向上陳報竟被判刑

3高官列餐敘名單　調查局組長向上陳報竟被判刑

關鍵字：

桃市議員游吾和父女詐領助理費桃檢聲押桃園地院裁准羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面