只是「路過」台灣　運毒男1原因露餡！下場要關6年

記者黃翊婷／綜合報導

外籍男子A今年3月間與運毒集團成員合作，打算將一個藏有41包大麻的行李箱，從泰國曼谷運往英國倫敦，期間他在台灣轉機，沒想到航班因故取消，他只好辦理入境台灣，結果一入境就被抓包行李箱內藏有毒品，因而被逮。桃園地院法官日前審理之後，依犯運輸第二級毒品罪，判處A男有期徒刑6年。

▲A男的行李箱內藏有41包大麻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男答應協助運毒集團，今年3月間他在泰國曼谷某度假村的房間內，取得一個夾藏41包大麻的行李箱，接著搭乘飛機準備前往英國倫敦，期間他需要在台灣轉機。

A男原本預計在抵達台灣之後，於同一天立刻轉機離開，沒想到該航班因故臨時取消，他不得已只好辦理入境，結果在機場接受檢查時，被眼尖的財政部關務署台北關人員查獲行李箱內的大麻，因此被逮。

A男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。桃園地院法官認為，A男具有謀生能力，卻不思以合法途徑賺錢，反而協助私運毒品，不僅漠視我國邊境管制，還助長毒品跨國交易，增加檢警全面查緝的困難，有重大危害我國社會治安之虞，考量到他已經坦承犯行，毒品也沒有流入市面，最終依犯運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑6年，並應在刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。