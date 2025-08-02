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惡男隨機騙人妻「妳老公欠錢」恐嚇鹽酸毀容硬上　急掏50萬和解

▲桃園市林姓男子去年8月間.透過臉書傳訊息給不認識女子，佯稱其配偶欠債為由約出談判，強逼上車後以車上有鹽酸、球棒恫嚇，強制以指侵與性侵女子得逞。（圖／達志示意圖）

▲桃園市林姓男子去年8月間.透過臉書傳訊息給不認識女子，佯稱其配偶欠債為由約出談判，強逼上車後以車上有鹽酸、球棒恫嚇，強制以指侵與性侵女子得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年8月間透過臉書傳訊息給不認識女子，佯稱其配偶欠債為由約出見面，強逼上車後以車上有鹽酸、球棒恫嚇，要求發生性行為，女子雖拒絕抵抗，仍被林男性侵得逞。桃園地院審理時，被告林男坦承犯行，但林男在調解時以50萬元達成和解，並獲得女子原諒給予緩刑，法官審結依強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，本案仍可上訴。

檢警調查，林姓男子於去年8月12日晚間7時許，透過通訊軟體臉書傳訊給不認識的女子，以女子配偶積欠債務為由，與女子相約在龜山區某超商前見面，女子於同日晚間8時許依約前來，林男要求女子進入其駕駛自小客車內商談債務事宜，再搭載女子至桃園市某處巷弄，向女恫嚇車內有鹽酸、球棒等物，如不與其發生性行為即會傷害女子等語，女子當場以口頭拒絕並以雙手推阻，林男仍以違反女子意願性侵得逞，女子事後報警提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告均坦承不諱，告訴人與證人於偵查中證述情節大致相符，警方則提供現場監視器影像截圖、現場照片、醫院診斷證明與臉書對話紀錄等佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告竟僅為逞一己私慾，利用女子欲妥適處理配偶債務之善意，約出女子後，竟違反告訴人意願為強制性交犯行，恣意侵害女子之身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷；惟念及被告於院方審理中坦承犯行之態度，考量被告已與告訴女子成立調解，同意賠償50萬元獲取其原諒，法官審結依強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容支付損害賠償，本案仍可上訴。

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(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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