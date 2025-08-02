海巡署中尉酒後3度強吻女兵　認錯賠30萬換緩刑...慘被勒令退伍

▲前海巡署葉姓中尉區隊長於2022年10月間某日凌晨前往營區大門，見僅一名女上兵執勤，竟強拉入值班室後方中山室，連續三度對其強吻猥褻得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

海巡署葉姓中尉區隊長2022年10月間凌晨前往營區大門，見只鬥一名女上兵執勤竟起色心，將女兵強拉至值班室後方中山室，違反其意願下三度強吻臉頰、嘴唇與頸部等處強制猥褻得逞，葉姓中尉事後向女兵道歉並向長官自首；桃園地院審理時，被告坦承犯行，法官審酌其認錯且與告訴人以30萬元達成和解，並獲其原諒給予緩刑，法官審結依現役軍人犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5月，緩刑2年，本案仍可上訴，葉姓中尉於翌年2023年9月中旬遭勒令退伍。

桃檢調查，在海巡署桃園某營區擔任中尉區隊長的葉姓軍人，2022年10月2日凌晨零時許，葉姓中尉酒後前往營區大門旁值班室，見女上兵獨自擔任營區大門正哨值班勤務，竟違反其意願下強拉進入值班室後方中山室，撫摸其臉頰並欲強行親吻，遭女兵反抗後返回值班室。

未料，葉姓中尉尾隨女兵進入值班室，再次強拉女兵進入中山室，強吻其頸部、臉頰、嘴唇等處，女兵反抗掙脫後返回值班室，葉姓中尉事後向女兵道歉，並邀其前往吸菸區吸菸；不料，凌晨零時24分許，2人返回值班室後，葉姓中尉竟三度將女兵拉至中山室，女兵激烈反抗跌倒在地，葉姓中尉仍強行親吻等強制猥褻得逞。葉姓中尉事後以手寫方式向女兵致歉，並主動向長官自首坦承犯行，經海巡署移送桃園地檢署偵辦，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官審酌被告於酒後為滿足自身慾念，不知尊重他人之性自主權，對告訴人為猥褻行為，對其身心造成嚴重侵害；惟考量被告犯後始終坦承犯行且有悔意，已與告訴人以新台幣30萬元達成和解並給付完畢，願給予被告緩刑之機會。法官衡量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑，因一時失慮致罹刑典，經此審程序後，應能謹慎其行，應無再犯之虞，法官審結依現役軍人犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5月，緩刑2年，仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。