加州野火狂燒逾7.2英畝　又碰上強風熱浪「猛飆今夏最高溫」

▲加州中南部「吉福德大火」持續延燒。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州中南部的「洛斯帕德里斯國家森林」（Los Padres Forest）發生「吉福德大火」（Gifford Fire），延燒面積已逾7.2萬英畝。與此同時，南加州本周將迎來「今夏最炎熱」的天氣，當局擔憂極端高溫與強風，恐怕助長火勢進一步擴大。

消防單位1日開始在聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara）、聖路易斯歐比斯波郡（San Luis Obispo）投入逾千名人員、50輛消防車及飛機灌救，但截至4日深夜，延燒面積已經超過7.2萬英畝，造成3人受傷，975人被迫撤離，威脅460棟建築物，卻僅約5%獲得控制。

福斯新聞、紐約時報報導，「吉福德大火」是166號高速公路沿線的多起小型火勢匯集而成，這條公路橫貫「洛斯帕德里斯國家森林」，路過車輛已經多次釀成火災。

這次起火原因仍在調查中，4日炎熱乾燥的天氣，加上時速20英里（約時速32公里）的強風，都助長了火勢。儘管大火目前主要發生在人口稀少的鄉村地區，但若繼續往東蔓延，可能抵達上周末才被宣布完全撲滅、延燒面積逾8萬英畝（約3.2萬公頃）的「馬德雷大火」（Madre Fire）災區。

美國國家氣象局（NWS）預報顯示，由於高壓系統擴大，南加州6日起氣溫將急劇攀升，並在7日達到最高峰。山谷最高溫度可達98至104℉（約37至40℃），沙漠最高溫度為104至106℉（約40至41℃），靠近海邊的洛杉磯市中心最高溫預計維持在90℉（約32℃）左右。

除此之外，大範圍強風也會加劇火災風險。當局已對聖塔芭芭拉發布6日至9日的火災警報，洛杉磯大部分地區也可能發布高溫警報。