性侵友人國小孫女！淫狼辯「被誘惑」：不小心壓胸　重判8年半

▲澎湖男子性侵朋友的國小孫女，遭判8年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／澎湖報導

澎湖一名蔡姓男子借住女友人家中，卻趁機性侵友人還在念國小的孫女，犯後還反控女童有男友、誘惑他，並狡辯女童躺床上時，他因失去平衡，雙手不小心壓到她胸部等語，不過法官不採信蔡男說法，依他對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處8年6月徒刑。可上訴。

判決指出，國小女童小安(化名)和哥哥、父親一同住在祖母的透天厝4樓，2021年間，祖母的蔡姓友人也來借住3樓，孩子們都喊蔡男「伯公」。

蔡男明知小安未滿12歲，卻於2023年4月26日時，趁小安單獨在家打掃房間，闖進她房內，強抓她手摸自己的生殖器，再不顧小安喊「很痛」，強壓她在床性侵得逞，直到蔡男的朋友打電話來約喝咖啡，蔡男才穿起褲子出門，臨走前還安撫小安說「如果以後妳有想吃什麼，要跟我說，但要馬上吃掉」。

案發後1個月間，蔡男遇到小安都會對她笑一笑，小安受不了他詭異的微笑，就說「不要這樣關心我，我不會再跟你發生那種事情」，蔡男卻比出「噓」的手勢並回房，正好對話被小安哥哥聽到，經哥哥關心，才得知小安遭性侵。

哥哥通知祖母後，大家一同質問蔡男，蔡男卻辯稱「在那間房間不小心壓到小安、摸她胸部」，又反控小安有男朋友、跟男朋友上過床、引誘他，他摸胸有說「妳都還沒有長大，妳還這樣」，並對小安說「我那天真的我被妳誘惑到那個地步，還好，我自己有禁止自己，我沒有再去做什麼事」、「我被她這樣一誘惑，我動那個手，不對」，小安的家人隨後報警處理。

訊問時，蔡男只承認碰到小安的胸部，辯稱「我沒有對小安指交、性交，我碰觸小安胸部是因為失去平衡不小心碰到」，又以書面陳述說，因看到小安躺在沒有床單的床上，覺得很髒，要拉她起來時，小安突然轉成正面，他情急下兩手都壓在小安的前胸上，又說他沒吃藥就沒性能力等語。

不過法官不採信蔡男說法，檢視相關人證物證後，判定蔡男犯行屬實，犯後又不斷指責被害人，應該嚴加譴責，審酌他無前科、已婚、育有3名子女等情，對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年6月。可上訴。

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