國小導師被控涉嫌偷拍女學生裙底、裝針孔！　台南地院駁回撤押

▲台南地院認為謝姓導師偷拍行為涉犯兒少性剝削重罪，涉嫌重大有滅證與逃亡之虞，裁定駁回撤押聲請。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市一名小學謝姓男導師，被控涉嫌在校內偷拍女學生裙底風光，更被查出於教室裝設針孔攝影機拍攝性影像，檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴，謝男在檢方偵查期間被羈押，他向台南地院聲請撤銷羈押，法官審酌其涉犯重罪、犯嫌重大且有逃亡與滅證之虞，裁定駁回撤押聲請。

根據法院裁定資料指出，謝男涉犯兒少性剝削防制條例第36條第3項、無故重製性影像等罪，共5罪，最輕本刑皆為7年以上重罪，且犯罪情節重大。謝男先前在偵查中僅坦承偷拍1人，直到手機與電腦遭扣押並還原後，才陸續發現其他被害人影像，顯見其有脫責之意。

本案起於2025年3月，謝男任教學校家長報案，指謝男以「小老師制度」為名，要求女學生站立批改作業，並趁機偷拍裙底風光。因手機閃光燈未關而露餡，受害學生家長懷疑還有其他人受害，即聯合報警，謝男遭南檢聲押後，教育局已依法對其停聘。

台南地院指出，目前已查明被害人至少3人，且尚有影像需整理與釐清身分，謝男利用教師職權犯案，嚴重侵害孩童隱私與人格法益。審酌謝男所涉罪數、最輕本刑7年刑度、有滅證與逃亡風險，認其聲請撤銷羈押並無理由，裁定駁回續押。