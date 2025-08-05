　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／山區大雨！中橫94.5K大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

記者李陳信得／台中報導

台8線94.5K梨山往大禹嶺路段因為連續降雨，昨（4日）晚10時許邊坡右側土石大規模坍滑，電桿電線也遭土時扯斷，造成往大禹嶺方向停電，夜間土石持續滑落，工務段人員為安全起見也派出保全人員拉起封鎖線管制通行，預計在今(5)日傍晚左右搶通。今日中橫便道將增開10時及14時班次來紓解車輛通行，谷關工務段呼籲前往大禹嶺往返梨山車輛將須繞道行駛，造成不便敬請見諒。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼連日豪雨造成中橫台8線94.5K處發生大規模崩塌，壓斷樹根電桿及電線。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨(4)日晚間10時許中橫台8線94.5K處發生大規模崩塌，長度約40公尺、高度約60公尺、寬度8公尺，土石也將樹根電桿壓斷，電線也全部斷裂，往大禹嶺方向也都全數停電，現場持續坍滑並已拉起封鎖線，為駕駛人安全起見已派駐保全人員在現場管制交通，也通報台電斷電，台電人員也在現場戒備，因夜間視線不佳，尚有安全疑慮，且坍滑面積量體過大，將在今早即進行搶修，預估搶通時間至下午五時整。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

谷關工務段段長饒哲銘表示，因台8線94.5大規模坍方，預計需至今日傍晚方能恢復通行，故今(5)日中橫便道將增開10時及14時班次來紓解交通。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻　逆轉起訴求重判
資深女星病逝！　半年前參加陳淑芬同學會
高雄分隔島「長一堆菇」！　警察動手全拔除
上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽
美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元
快訊／雨炸中橫大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內心戲爆發！　4星座戀愛風向急轉彎

快訊／山區大雨！中橫94.5K大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽

食物中毒暴增「44年來新高」　6大原因曝光

豪雨重創！　4縣市1區1里「部分學校」今停班課

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

快訊／雨還在下！西南風「強風雨」警報齊發　7縣市大雨最新區域曝

高雄暴雨長出「巨大綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃

彰師大輔諮系4教授涉性騷！1人性侵學生停聘　張景然罰3萬退休

受損光電板「清不完」還污染！嘉義2滯洪池違規被罰200萬

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

內心戲爆發！　4星座戀愛風向急轉彎

快訊／山區大雨！中橫94.5K大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽

食物中毒暴增「44年來新高」　6大原因曝光

豪雨重創！　4縣市1區1里「部分學校」今停班課

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

快訊／雨還在下！西南風「強風雨」警報齊發　7縣市大雨最新區域曝

高雄暴雨長出「巨大綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃

彰師大輔諮系4教授涉性騷！1人性侵學生停聘　張景然罰3萬退休

受損光電板「清不完」還污染！嘉義2滯洪池違規被罰200萬

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

西南氣流趨緩　台東知本森林遊樂區重新迎客

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

馬刺4年68億綁定新主控福克斯　與溫班亞瑪雙星時代啟動

傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

【泰格與雪兒】整天說好好喔的人

生活熱門新聞

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

高雄分隔島長出一堆巨大綠褶菇！市府警告別吃

彰師大輔諮系4教授涉性騷！1人性侵學生停聘

八炯遭控學納粹！波特王緩頰「魔法對付魔法」

德國在台協會發聲　網比對3次譴責納粹：雙標

「一堆人找不到工作」網吵翻　苦主嘆：鄉下28K都碰壁

狂踢椅背講不聽！她暴吼1句「國小生大哭飆髒話」

人資知道同事薪水　心裡怎麼想？網吐實話

上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

更多熱門

關鍵字：

豪雨，路坍，受阻，保全，搶修，增開

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

采子爆分手富二代男友！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

蘿拉求「回公司還債」蔡阿嘎傻眼

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面