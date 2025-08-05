快訊／山區大雨！中橫94.5K大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

記者李陳信得／台中報導

台8線94.5K梨山往大禹嶺路段因為連續降雨，昨（4日）晚10時許邊坡右側土石大規模坍滑，電桿電線也遭土時扯斷，造成往大禹嶺方向停電，夜間土石持續滑落，工務段人員為安全起見也派出保全人員拉起封鎖線管制通行，預計在今(5)日傍晚左右搶通。今日中橫便道將增開10時及14時班次來紓解車輛通行，谷關工務段呼籲前往大禹嶺往返梨山車輛將須繞道行駛，造成不便敬請見諒。

▲▼連日豪雨造成中橫台8線94.5K處發生大規模崩塌，壓斷樹根電桿及電線。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

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昨(4)日晚間10時許中橫台8線94.5K處發生大規模崩塌，長度約40公尺、高度約60公尺、寬度8公尺，土石也將樹根電桿壓斷，電線也全部斷裂，往大禹嶺方向也都全數停電，現場持續坍滑並已拉起封鎖線，為駕駛人安全起見已派駐保全人員在現場管制交通，也通報台電斷電，台電人員也在現場戒備，因夜間視線不佳，尚有安全疑慮，且坍滑面積量體過大，將在今早即進行搶修，預估搶通時間至下午五時整。

谷關工務段段長饒哲銘表示，因台8線94.5大規模坍方，預計需至今日傍晚方能恢復通行，故今(5)日中橫便道將增開10時及14時班次來紓解交通。