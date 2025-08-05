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中橫、南橫等8路段仍中斷　公路局公布今明搶通時程

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲中橫公路台8線94.5K處發生大規模崩塌。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李姿慧／台北報導

雖西南風減弱、天氣轉為穩定，不過因日前豪雨連日影響，目前仍有8處公路受災阻斷，包括南投縣仁愛鄉台8線中橫公路榮興路段邊坡土石坍方及電桿傾倒，雙向不通，今(5日)17時排除；高雄桃源區台20線南橫公路甲仙至荖濃路段等多處路段也預估17時前陸續搶通。另還有2處道路也發生災情但可維持部分車道通行。

根據公路局統計，今天(5)日截至上午10時止，還有8處災阻中斷，包括南投縣仁愛鄉台8線94K+500(榮興路段)邊坡土石坍方及電桿傾倒，雙向阻斷，預計於8月5日17時排除；台南市南化區台20線51K+600至51K+700(南化路段)土石流，封閉雙向車道，預計於8月5日12時開放通行。

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此外，高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)，路段中70K+500荖濃路段東向車道路基流失30公尺，暫定8月5日17時搶通，可供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行；高雄市桃源區台20線79K至89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)，暫定8月5日16時搶通，供緊急醫療、物資運送、救災車輛等戒護通行。

高雄桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)，暫定8月5日16時搶通；高雄市桃源區台20線98K+800(復興橋)暫定8月5日16時搶通。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲目前仍有8公路路段災阻不通。（圖／記者李陳信得翻攝）

高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，路段中19K+500葫蘆谷路段也發生路基流失、20K+630六津橋野溪土石流淹沒，公路局規劃，暫定8月5日17時開放通行；高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800(三明火路段)受楠梓仙溪河水攻擊影響，造成路基沉陷長度約500公尺，暫定8月5日17時開放通行。

另還有2處道路發生災情但仍可通行，包括嘉義縣水上鄉台1線南下275K+400(水上路段)路面下陷，封閉南下車道，北上車道通行，預計於8月6日18時排除；嘉義縣東石鄉台61線南下258K至262K(東石路段)路面破損，封閉南下車道，側車道通行，預計於8月5日12時排除。

公路局呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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