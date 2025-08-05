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羅傑斯「我已全面清空美股」　預言下次股災會是此生僅見

▲▼「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）。（圖／達志／美聯社）

▲「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）。（資料照／達志／美聯社）

國際中心／台北報導

素有「商品大王」之稱的國際知名投資大師吉姆・羅傑斯（Jim Rogers）近日在新加坡表示，他已經全面清空其持有的美股資產，但仍持有大量美元資產，作為戰術性安排。他直言：「下一次美國經濟危機，會是我有生以來最嚴重的一次。」

新加坡上週五（1日）舉行「全球華人財富管理與傳承峰會」，羅傑斯直言，美國不斷攀升的債務問題，雖然美國債務以美元計價，短期內違約風險較低，但若市場對美元資產的信心動搖，後果將極為嚴重，而美國正重蹈英國當年的路徑。

他援引1976年英國債務危機的歷史教訓，指出當年英國因公共債務走高、財政赤字失控，導致機構投資人集體罷買國債。

羅傑斯也認為，長期量化寬鬆政策導致的超低利率，讓美國經歷了「非同尋常的繁榮期」，自2009年以來，美股經歷了史上最長牛市，如果自信心過度，正是危險信號，美股估值遠超過1987年水準（ 1987年10 月股災），但隨著景氣轉折，未來的衰退將超乎想像。

宣稱清空美股的羅傑斯透露，目前僅持有中國及另一未公開國家的股票資產，並積極加碼中國市場，而且特別看好旅遊、酒店與基建產業。他認為，隨著中國旅遊需求爆發，「一帶一路」倡議，將如19世紀的鐵路建設般重塑全球經濟秩序，「中國將是21世紀最重要的國家，孩子們應該學普通話，為未來世界做好準備。」

在避險資產方面，羅傑斯延續對「實體商品資產」的偏好，只要黃金價格回調，他將立刻買入。相較之下，近期他則看好白銀且增持，「歷史經驗證明，在危機時期，白銀和黃金是終極避風港。」

本次「全球華人財富管理與傳承峰會」是由諾亞控股旗下ARK Wealth主辦，吸引全球逾500名投資者、企業領袖與專家參與。除羅傑斯外，新加坡國立大學李光耀公共政策學院李嘉誠經濟學教授柯成興（Danny Quah）也強調，全球經濟重心正加速向亞洲轉移，不僅體現在經濟層面，更深刻影響政策制定與創新。

風險管理專家、暢銷書《黑天鵝》作者納西姆·尼古拉斯·塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）則指出，危機往往難以預測，重點在於人們選擇性忽視系統性脆弱，因此投資者應採用「槓鈴策略」，同時持有超高安全資產與高風險非對稱性投資，讓資產多元分散、保持低槓桿與預留靈活度，才能在動盪中構建韌性財富體系。

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