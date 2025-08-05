　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

70歲也不放過！他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

釋永信僅是冰山一角，過去曾有湖南惠遠寺僧人因性侵超過200名女性，遭判死刑。 （翻攝自微博）

▲釋永信僅是冰山一角，過去曾有湖南惠遠寺僧人因性侵超過200名女性，遭判死刑。 （翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸少林寺爆出醜聞，方丈釋永信被證實涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，與多名女性有染育有私生子，被多個部門調查。然而，釋永信僅是冰山一角，過去曾有湖南惠遠寺僧人因性侵超過200名女性，遭判死刑。

事實上，大陸近年各地還有多起和尚惡行被曝光，震撼當地宗教界，也讓大票網友感嘆假和尚橫行，佛門清譽被嚴重玷污，以下整理6大大陸知名僧人，所作所為，堪稱天理不容。

1、釋永信（河南嵩山少林寺住持、方丈）

其一是近來引發關注的少林方丈釋永信，被尊為「少林CEO」，2015年被實名舉報，涉及性醜聞、貪腐、濫用權力，甚至還被指控違反僧侶戒律，與不同女子育有2名私生女。中國佛教協會7月28日也發布公告證實，指出釋永信嚴重損害佛教界聲譽與出家人形象，經審查後決議，依法註銷釋永信的戒牒資格。

2、劉連衛（湖南惠遠寺僧人）

劉連衛法名緣通，1998年因生活困頓出家，卻在出家10年間以「作法驅邪」之名，性侵200餘名女信徒，受害者年齡甚至從19歲到70歲都有，甚至還大吃姊妹丼。2008年緣通因殺害一名反抗的香客，被當公安為B級通緝犯。去年2024年落網，一審被判死刑。

劉連衛法名緣通出家10年間以「作法驅邪」之名，性侵200餘名女性，遭判死刑。（翻攝自微博）

▲劉連衛法名緣通出家10年間以「作法驅邪」之名，性侵200餘名女性，遭判死刑。（翻攝自微博）

3、道祿（維江蘇南通普賢寺僧人）

根據陸媒《九派新聞》報導，被封為「和尚爸爸」的道祿，維江蘇南通普賢寺僧人，當年以「資助孕婦、助養兒童」為名，接受社會捐贈，塑造成佛門善人的形象，卻被警方調查發現，自2018年起夥同他人以公益名義募集捐款，揮霍購買奢侈品等，甚至還與多名受助孕婦發生不正當關係，並生育子女。目前案件仍在進一步偵辦中，不過紹興警方初查涉案金額，坦言達可能超過千萬，大多資金未納入慈善監管。

4、釋照傑（四川石像寺住持）

四川省佛教協會前副會長釋照傑，身兼多項佛教協會要職，利用職務便利為商人提供「寺院開光」 等特殊服務，收受巨額供奉，而2021年2月卻爆出與蔡姓女主播發生關係，事後被女方以懷孕為由勒索320萬元，曾匯款130萬元作為「墮胎補償」。

5、楊成（遼寧籍假和尚）

遼寧籍假和尚楊成，偽稱「活佛轉世」招搖撞騙，白天身著僧袍誦經，晚上則出入KTV、夜總會，甚至還以「排憂解難」為由性侵50餘名女信徒，甚至脅迫女弟子參與淫亂活動，直到2016年因涉嫌故意傷害罪、詐欺罪、強姦罪數罪併罰，被判處無期徒刑。

6、魏剛（安徽籍假和尚）

安徽籍假和尚「魏剛」也相當惡劣，以「雙修治病」性侵多名未成年少女，並詐騙1,467萬元。2023年因組織、利用不法組織、強姦、詐欺等罪被起訴，多名涉案官員遭到逮捕，全案才得以曝光。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
少林寺證實方丈釋永信被抓！　傳涉侵占少林資產、與多女有染誕下私生子
性侵在校女學生遭解聘！彰師大輔諮系4教授爆性爭議　前副校長約看A片聊色下場曝光
「她PO乳房X光片」吸125.5萬人觀看！　高清完整照掀網暴動喊：真露骨

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海水倒灌！網紅咖啡廳泡水　慘況曝光
來台賣淫　9女被逮「1變性人」
快訊／台積電內鬼抓到了！　3工程師羈押禁見
大台北上空「每分鐘440次閃電」！專家：還要維持1到2小時
大雷雨轟台北！「象山鏡頭君」掛掉了　在地人洗版上香
快訊／大雨淹進立法院！　立委國會辦公室全泡水
快訊／大雷雨導致「礙子破裂」　基隆逾500戶停電
撞球圈紅人伏殺詹智能　3年前曾犯下北市鑽石大樓槍擊案
獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

70歲也不放過！他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走　當地村民幫挖地洞掏回

深圳發布全市暴雨紅色預警　上班族嘆：被「連環雷」炸到失眠

活佛轉世中央政府有最終決定權　西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

2中國公民在柬被殺害拋屍！7嫌都是「自己人」　中使館：嚴懲兇手

中俄海上聯合演習「針對第三方？」　陸學者：如沒敵意何必緊張

河南高溫大旱農地裂成龜殼狀　農戶凌晨排隊取水澆地

咬開桃子驚見「大量新鮮樹葉」！　網笑：牠房子被吃了

韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

70歲也不放過！他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走　當地村民幫挖地洞掏回

深圳發布全市暴雨紅色預警　上班族嘆：被「連環雷」炸到失眠

活佛轉世中央政府有最終決定權　西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

2中國公民在柬被殺害拋屍！7嫌都是「自己人」　中使館：嚴懲兇手

中俄海上聯合演習「針對第三方？」　陸學者：如沒敵意何必緊張

河南高溫大旱農地裂成龜殼狀　農戶凌晨排隊取水澆地

咬開桃子驚見「大量新鮮樹葉」！　網笑：牠房子被吃了

韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

快訊／抓到了！41歲男伏擊「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網

內政部修法加嚴僑民役男緩徵條件　返國滿183天就要服役

業配搞是假的「也照著念」！韓女星遭控廣告造假　手寫信致歉

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

【廣編】「利百代之星繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕

成人遊戲下架延燒Mastercard否認沒施壓...Steam聲明秒打臉

士林雨量太猛「10分鐘高達35毫米」　粉專示警：非常恐怖

南消六大隊亞太棒球場實地演練　模擬火警踩踏強化大量傷患應變

60歲影帝爆婚變！「離婚」登搜尋關鍵字第一…22年童話婚姻現況曝

神隱3年！普丁私生女高清照曝　怒批那個男人「奪走數百萬生命」

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

大陸熱門新聞

80歲陸百萬網紅過世…曾向老伴喊：妳1人怎辦

她咬開桃子驚見「大量新鮮樹葉」

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

活佛轉世中央政府有最終決定權 西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

花358萬辦健身卡！「買了300年會籍」　陸健身房神隱拒退費

2中國公民在柬被殺拋屍！7嫌都是「自己人」　

香港暴雨！荃灣葵湧重災區 計程車和小巴士被水淹到差點滅頂

深圳暴雨紅色預警　居民：被連環雷炸到失眠

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走 當地村民幫挖地洞掏回

廣東湛江也發現屈公病患者 佛山啟動疫情嚴控「買藥需實名登記」

美女助教當球被撞　業者被停業

51歲陸男登山「倚靠欄杆」不慎墜亡

陸官媒：戰後80周年日本不應逃避歷史

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

采子爆分手富二代男友！

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面