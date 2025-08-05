70歲也不放過！他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

▲釋永信僅是冰山一角，過去曾有湖南惠遠寺僧人因性侵超過200名女性，遭判死刑。 （翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸少林寺爆出醜聞，方丈釋永信被證實涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，與多名女性有染育有私生子，被多個部門調查。然而，釋永信僅是冰山一角，過去曾有湖南惠遠寺僧人因性侵超過200名女性，遭判死刑。

事實上，大陸近年各地還有多起和尚惡行被曝光，震撼當地宗教界，也讓大票網友感嘆假和尚橫行，佛門清譽被嚴重玷污，以下整理6大大陸知名僧人，所作所為，堪稱天理不容。

1、釋永信（河南嵩山少林寺住持、方丈）

其一是近來引發關注的少林方丈釋永信，被尊為「少林CEO」，2015年被實名舉報，涉及性醜聞、貪腐、濫用權力，甚至還被指控違反僧侶戒律，與不同女子育有2名私生女。中國佛教協會7月28日也發布公告證實，指出釋永信嚴重損害佛教界聲譽與出家人形象，經審查後決議，依法註銷釋永信的戒牒資格。

2、劉連衛（湖南惠遠寺僧人）

劉連衛法名緣通，1998年因生活困頓出家，卻在出家10年間以「作法驅邪」之名，性侵200餘名女信徒，受害者年齡甚至從19歲到70歲都有，甚至還大吃姊妹丼。2008年緣通因殺害一名反抗的香客，被當公安為B級通緝犯。去年2024年落網，一審被判死刑。

▲劉連衛法名緣通出家10年間以「作法驅邪」之名，性侵200餘名女性，遭判死刑。（翻攝自微博）

3、道祿（維江蘇南通普賢寺僧人）

根據陸媒《九派新聞》報導，被封為「和尚爸爸」的道祿，維江蘇南通普賢寺僧人，當年以「資助孕婦、助養兒童」為名，接受社會捐贈，塑造成佛門善人的形象，卻被警方調查發現，自2018年起夥同他人以公益名義募集捐款，揮霍購買奢侈品等，甚至還與多名受助孕婦發生不正當關係，並生育子女。目前案件仍在進一步偵辦中，不過紹興警方初查涉案金額，坦言達可能超過千萬，大多資金未納入慈善監管。

4、釋照傑（四川石像寺住持）

四川省佛教協會前副會長釋照傑，身兼多項佛教協會要職，利用職務便利為商人提供「寺院開光」 等特殊服務，收受巨額供奉，而2021年2月卻爆出與蔡姓女主播發生關係，事後被女方以懷孕為由勒索320萬元，曾匯款130萬元作為「墮胎補償」。

5、楊成（遼寧籍假和尚）

遼寧籍假和尚楊成，偽稱「活佛轉世」招搖撞騙，白天身著僧袍誦經，晚上則出入KTV、夜總會，甚至還以「排憂解難」為由性侵50餘名女信徒，甚至脅迫女弟子參與淫亂活動，直到2016年因涉嫌故意傷害罪、詐欺罪、強姦罪數罪併罰，被判處無期徒刑。

6、魏剛（安徽籍假和尚）

安徽籍假和尚「魏剛」也相當惡劣，以「雙修治病」性侵多名未成年少女，並詐騙1,467萬元。2023年因組織、利用不法組織、強姦、詐欺等罪被起訴，多名涉案官員遭到逮捕，全案才得以曝光。

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