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冷戰再起？川普3天前部署核潛艦　俄宣布停止履行「中程飛彈條約」

▲▼川普與普丁。（圖／路透）

▲美俄近期紛紛採取軍武相關舉措。圖為川普與普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯外交部4日宣布，該國將不再遵守《中程飛彈條約》（I.N.F. Treaty），該條約禁止部署中程飛彈。此前3天，美國總統川普下令重新部署核潛艦，引發冷戰軍備競賽重啟的擔憂。

俄羅斯外交部在聲明中表示，美國正在歐洲與亞洲推動部署中程飛彈，因此莫斯科不再認為該國受到《中程飛彈條約》的限制約束。美國預計2026年開始在德國「間歇性部署」中程飛彈，俄方先前就承諾採取反制措施。

俄羅斯前總統、現任國安委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）將此決定歸咎於北約的「反俄政策」，並且警告「將有進一步行動」。

事實上，3天前川普下令重新部署2艘美軍核潛艦，就是為了回應梅德韋傑夫關於核戰的言論。至於俄羅斯停止履約的最新決定，五角大廈尚未回應。

▲▼ 烏克蘭國家安全局24日首度公開展示俄羅斯最新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯曾對烏克蘭發射「奧列什尼克」中程彈道飛彈。圖為烏克蘭國家安全局公開的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）卻淡化了川普重新部署核潛艦的決定，「俄羅斯非常謹慎對待核不擴散問題。我們認為每個人都應該謹慎對待核言論。」他指出，美國潛艦經常執行戰鬥任務，因此俄方不認為這是任何形式的升級。

1987年《中程飛彈條約》禁止部署射程500至5500公里的地面發射彈道飛彈與巡弋飛彈，當時成功銷毀超過2600枚美蘇飛彈，被視為冷戰一大突破。不過，川普政府指控俄羅斯長期違約部署9M729巡弋飛彈，最終在2019年正式退出該條約。這個指控可以追溯到2014年，由歐巴馬政府首先提出，但莫斯科始終否認違約。

此外，俄軍去年11月已對烏克蘭城市發射條約禁止的「奧列什尼克」（Oreshnik）中程彈道飛彈。俄國總統普丁1日也證實該飛彈已正式服役，並將部署至與北約三國接壤的白俄羅斯。「奧列什尼克」具備核彈頭搭載能力，根據俄羅斯媒體宣傳，可以在15分鐘內抵達德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）。

目前美俄僅存的主要軍控協議為《新削減戰略武器條約》（New START Treaty），但普丁2023年已經宣布暫停履行，該條約也將於明年到期。

退役美國空軍將領布里德洛夫（Phil Breedlove）曾在2013年至2016年擔任美國歐洲司令部總司令，他認為這是俄國面對西方施壓時的標準威嚇手段。

 
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