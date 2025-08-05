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台積電傳「內鬼」涉竊2奈米機密　日媒：開除多人依法送辦

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台積電解雇涉嫌取得機密技術的員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電（TSMC）傳出解雇多名企圖違規取2奈米先進製程機密技術的員工，並啟動法律程序。該公司證實發現可能洩漏商業機密的未授權活動，已對涉事人員採取嚴厲處分。目前案件已移送司法機關偵辦，恐將引發台灣國安層級調查。

《日經亞洲》報導，被開除的前台積電員工涉嫌在任職期間，試圖非法獲取該公司最機密的2奈米晶片開發與量產技術資料。這項技術被視為台積電最核心競爭優勢，預計年內正式進入量產階段，為全球目前最尖端的半導體製程技術。

台積電4日對此證實，公司在例行性安全監控作業中「偵測到未經授權的行為，進而發現潛在商業機密外洩情形」，該公司已對相關涉案人員採取「嚴厲紀律處分，並已啟動法律程序」。

目前仍在釐清涉案員工取得機密資料的真正目的、可能的外洩範圍及是否有其他共犯。但因司法調查仍在進行中，台積電無法透露更多細節，台灣高等檢察署也稱暫無法提供任何細節。

疑似商業間諜案件可能適用台灣《國家安全法》規範，該法於2022年制定，旨在保護敏感技術不受外國對手侵害，尤其聚焦半導體領域。台灣政府已草擬一份列出「國家核心關鍵技術」的完整清單，其中包括較14奈米節點更先進的積體電路技術。未經授權重製、使用或揭露與這些國家核心技術相關的商業機密，或超出授權範圍使用，皆被視為違反《國家安全法》。

一般來說，奈米數字越小代表技術難度越高、成本越昂貴。目前全球僅台積電、三星、英特爾及日本Rapidus等4家業者積極投入2奈米技術開發，其他廠商多已退出這場技術競賽。台積電董事長魏哲家先前曾表示，該公司的技術極難被複製，因晶片開發涉及複雜的專業知識和長期累積的實務經驗。

台積電就此案向《日經亞洲》重申，「台積電對任何危害商業機密或損害公司利益的行為採取零容忍政策」，並承諾將持續強化內部管理及監控系統，必要時將與相關監管機關密切合作，確保競爭優勢及營運穩定性不受影響。

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