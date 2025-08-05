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竹市「低碳永續家園行動項目改造補助」　即日起開放申請

▲三民國小綠牆面。（圖／新竹市政府提供）

▲三民國小綠牆面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「宜居永續」一直是新竹市重要的發展政策，面對全球暖化、劇烈氣候變遷影響的挑戰，環保局今(114)年訂定「推動低碳永續家園行動項目改造補助辦法」，總補助經費為80萬元，各單位申請上限為20萬元。補助對象包括「轄內各里辦公處、各級機關學校、依法登記立案之社區發展協會及依法登記設有管理委員會之10戶以上（含）住宅社區」等4大類，受理截止日期為8月15日，期盼透過相關補助，響應淨零綠生活，一同打造低碳永續城市。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府以「永續思維在地行動」推動城市發展，每年透過「新竹市社區營造聯合說明會」，將社區營造資源進行局處整合，展現社造資源的多元面向，現場設置攤位，宣導社區營造具體成果，鼓勵市民一起來對抗全球暖化、氣候變遷等諸多挑戰，打造新竹市成為科技、自然、生態和諧共榮的永續城市。

環保局指出，為協助市民規劃具有在地特色的低碳改造措施，透過輔導訪查、辦理因應氣候變遷教育培訓等多元方式，至113年為止，已補助轄內村里社區、機關、學校等共計108處，落實建築綠化及低碳行動項目，新增綠化面積共計5,193平方公尺，每年節電約57萬度、節水量約642公噸，減（固）碳效益每年超過500公噸，成果豐碩。

環保局提醒，相關低碳永續家園行動項目改造補助辦法已公告於環保局網站(https://gov.tw/U5H)，申請單位可因地制宜，以低碳永續家園六大面向「生態綠化、綠色運輸、綠能節電、資源循環、永續經營、低碳生活」之改造項目申請，受理截止日期為8月15日，歡迎符合資格的4大類對象，踴躍提出申請，齊心打造宜居永續環境。若有補助申請相關問題，可致電03-5368920分機8036，將有專人竭誠熱心服務。

環保局表示，新竹市每年積極輔導區里及社區，體察自身資源、條件及需求，執行因地制宜的減碳作為，提高環境品質，並參與低碳永續家園評等認證，目前轄內122里整體參與率達100%，評等認證成果包含銀級4里、銅級34里，為落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，期盼透過行動項目改造補助，為市民創造綠色永續的未來。

環保局補充，環境部自101年起推動低碳永續家園認證評等制度，參與單位分為「村（里）、鄉（鎮、市、區）、直轄市、縣（市）」三個層級，評等等級包括「銅級」及「銀級」。參與認證單位需先籌組綠色團隊並完成系統報名註冊，達到「報名成功」後，再評估自身執行能力，針對六大面向的低碳行動，申請銅級或銀級評等認證，並撰寫推動成果進行審查，最後取得申請之評等認證。竹市評等現況，「市層級」獲評銀級，「區層級」香山區獲銀級、東區與北區獲銅級，「里層級」參與率達100%。期望透過低碳永續家園改造補助，結合在地特色的低碳行動項目，持續精進晉級，提升評等認證率。

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