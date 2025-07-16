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竹市府永續施政成果發表　落實城市循環經濟與市民幸福永續

▲新竹市政府今(16)日舉辦「安居科技城 幸福真永遠：循環經濟幸福永續施政成果記者會」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府今(16)日舉辦「安居科技城 幸福真永遠：循環經濟幸福永續施政成果記者會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(16)日舉辦「安居科技城 幸福真永遠：循環經濟幸福永續施政成果記者會」，由代理市長邱臣遠主持，環保局長江盛任及產發處長嚴翊琦報告施政成果，新竹市議會市議員林慈愛、徐美惠也出席給予建言。邱臣遠說，此次記者會向市民報告自高市長上任以來市府在永續治理、循環經濟、環境監測、企業合作等多方面具體成果，展現以創新、科技、永續思維，打造宜居永續新竹市的決心。

邱代理市長表示，高市長積極將永續理念融入城市治理，上任不久即成立永續發展及氣候變遷因應推動會與專責辦公室，整合跨局處資源，推動具體行動，全面盤點竹市在聯合國永續發展目標SDGs的施政成果與規劃，並定期邀集相關領域專家委員，共同檢視新竹市永續重點議題進展，為竹市「安居科技城」願景打下更堅實的基礎。

邱代理市長提及，永續發展及淨零排放為全球趨勢，為提高環境品質及擘劃永續藍圖，112年出版新竹市第二版永續發展自願檢視報告，擴大檢視17項永續發展目標，納入84項在地特色指標，獲得台灣企業永續獎之「永續報告-政府機關自願檢視報告」金獎殊榮，且預計於今(114)年底公告第三版。去(113)年公告「新竹市2050淨零排放白皮書」，扣合聯合國永續發展目標SDG13氣候行動，務實規劃各項節能減碳措施，積極面對淨零挑戰。竹市自2005年至2023年，溫室氣體排放量已減排10%，提前達成2025國家減排目標，並已設定2030減排30%、2040減排60%的階段性目標。

林慈愛議員表示，非常肯定高市長、邱代理市長以及市府團隊在推動永續發展上的積極作為，從廚餘堆肥、智慧回收設備到設定立減碳階段目標，都展現出竹市邁向「淨零永續」的決心與行動力。她也建議市府在推動循環經濟政策的同時，也能結合原住民族的手工藝、文化資源，並將原住民青年聲音納入ESG政策參與，成為這場永續行動的一份子，打造永續、包容的竹市。

徐美惠議員指出，市府團隊積極推動循環經濟與永續治理已展現出具體成果，包含打造空氣品質、水質、噪音監測系統以及老舊機車汰換補助、綠建材再利用等政策，在各層面都能看見市府以前瞻思維，逐步落實永續目標，保障市民健康與生活品質。未來市議會也願意持續提供建議、促進溝通，期待未來的竹市不僅是「安居科技城」，更是一個幸福宜居、全民參與、充滿歸屬感的永續城市。

環保局表示，高市長重視環保，市府投入逾2,500萬元完成廚餘堆肥廠建置，後續依法向農業部申領肥料登記證，實現「廚餘變肥料」的完整循環鏈；同時推動13站24台AI無人智慧回收機，並全國首創於百貨商場設置大型智慧回收設備，至今已累積回收超過6.5萬公斤資源；廢玻璃則透過創意與技術，轉化為具美感與實用性的再生藝品，開創淨零綠生活新契機；於焚化廠方面，市府已投入4.45億元完成第一期升級整備，提升處理量與穩定度，並推動焚化底渣再利用，製成具環保標章與綠建材認證磚品，應用於市內公共工程，真正實現「零廢棄、再循環」的目標。

環保局說明，為提升環境品質與監控能力，市府布建300台空氣感測器，建置空氣品質監測網、水質監控網、升級噪音取締設備，全國首創車載式六合一稽查技術，全面即時掌握環境狀況，守護市民健康；另擴大淘汰老舊機車換購電動機車補助政策，現電動機車數已佔全市機車數5.6%，在非六都城市中排名第二。

產發處表示，市府於112年9月成立「新竹市政府ESG媒合平台」，推動企業落實社會責任，於同年12月底成立「新竹市新創動能辦公室」，提供一站式諮詢窗口及專業輔導，服務在地新創企業，營造友善環境，鼓勵新創團隊在地扎根，有效扶植創新育成，介接政府新創資源，活絡新創生態圈。

產發處說明，新竹市立動物園於去年開始推行ESG「新竹市立動物園動物環境豐富化設施計畫｣，目前已有7家企業（台灣ASML艾司摩爾、久元電子股份有限公司、采鈺科技股份有限公司、建興儲存科技股份有限公司、COACH時尚公司、台灣羅德史瓦茲公司及宇辰系統科技公司）投入共400位人力與動物園合作，由動物園保育員與企業員工共同為動物老虎、浣熊、馬來熊、台灣獼猴、馬來猴、狐獴、絨鼠等動物創作遊具，增加動物行為豐富化，共同守護動物身心健康。此外，元太科技公司也透過ESG平台與市府合作完成香山濕地無光害太陽能電子紙告示牌，展現企業與地方永續理念緊密結合，奠定良好保育觀念基礎。展現企業與地方永續理念緊密結合，奠定良好保育觀念基礎。

產發處指出，竹市坐擁科學園區，具備得天獨厚的產業環境，進而帶動周邊產業經濟蓬勃發展，隨著大環境不斷變遷，創新創業需求日益提升。新創動能辦公室的成立即是市府打造友善創業環境的重要里程碑，透過深化各項支持新創措施，整合中央與地方產官學研資源，協助新創團隊各相關面向突破與提升，至今單一窗口諮詢服務逾360人次，提供專業諮詢輔導達30家廠商，辦理新創課程及媒合交流等活動，超過20場次，為竹市注入源源不絕的創新動能。

產發處補充，香山濕地海洋保育教育中心今年6月20日啟用，為北台灣第一座海洋保育教育中心，一樓為常設展區，透過圖文與影音介紹海洋保育與濕地知識；二樓展示香山濕地四季風貌，三樓則規劃為特展空間，辦理各類主題展覽，強化學習體驗。全館透過多媒體展示、互動課程、生態旅遊導覽及季節性特展的全新教育場域，結合香山濕地豐富生態，串聯新竹市各級學校、社區與企業團體，培養民眾成為環境保護共同實踐者。

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