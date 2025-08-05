叫老公去買電視！他竟扛回「超狂戰利品」　人妻看傻眼

▲老公買了98吋智慧電視，讓羅琳哭笑不得。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國德州一對夫妻正在翻修住家，老婆因為懶得再做決定，於是交由丈夫全權負責採購主臥室電視，未料對方竟然把一台98吋巨無霸電視搬回家，讓她既震驚又哭笑不得。

TikTok分享影片顯示，丈夫一臉心滿意足地躺在床上，使用遙控器設定新買回來的智慧電視。「戰利品」尺寸達到98吋，讓站在前方的兒子看起來更加迷你。

人妻羅琳（Lauryn Windham Franks）7月22日分享這段影片迄今，已經累積990萬觀看次數，引來各方網友廣大迴響。

@laurynfranks I was thinking more of a pretty frame tv but okay… ♬ original sound - Lauryn Windham Franks

有人調侃，「可不是每個人的主臥室裡都能有大螢幕呢」、「先生，這裡不是電影院，人們還要睡在這裡呢」、「他現在肯定要叫妳在主臥室舉辦家庭電影之夜了」。一名網友開玩笑說，這恐怕是從運動酒吧買回家的，另一名網友幽默表示，「說實在的，你讓男人獨自去買電視，就是這個結果。」

羅琳接受《新聞週刊》採訪時坦言，「我原本想的是精美的畫框電視（frame TV）」，不過儘管丈夫買回來的電視，大到可以舉行露天汽車電影院，但她很快就一笑置之，「說實話，我不在乎他買什麼，就像他不在乎我買什麼家具一樣。」