Spotify全球漲價9月上路！台灣4大訂閱全都漲　家庭方案增30元

▲知名音樂串流平台Spotify宣布，自9月起訂閱價格將全面調漲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

知名音樂串流平台Spotify宣布，自9月起將在包括歐洲、南亞、中東、非洲、拉丁美洲與亞太地區等多個市場，全面調漲Premium訂閱價格。消息一出，公司股價飆漲近8%，今年來累計漲幅約達40%。

根據Spotify台灣官網最新公告，台灣的訂閱方案漲幅從13元到30元不等。個人方案月費從原本的149元調漲至168元，雙人與家庭方案分別調高至228元與298元，而學生方案則從75元調整為88元。

全新台灣訂閱價格：

個人方案：149元 → 168元（+19元）

雙人方案：198元 → 228元（+30元）

家庭方案：268元 → 298元（+30元）

學生方案：75元 → 88元（+13元）

Spotify在官網聲明中指出，「隨著平台持續成長，為了因應不斷變化的環境、持續創新，我們將調整Premium價格，藉此持續提供用戶優質的體驗。」此波漲價為全球性策略，僅有部分市場不受影響，例如美國與近期已經完成調整的國家。

Spotify先前表示，用戶會在接下來一個月內收到相關調價通知信。事實上，這已不是該公司首次調整訂閱價格，過去數次漲價，加上積極的成本控管，使Spotify在2024年首度達成全年獲利。

不過在最新一季財報中，雖然付費訂閱用戶與活躍用戶數仍持續上升，卻因員工薪資稅負提高導致出現虧損，加上第三季財測低於市場預期，導致財報公布當天Spotify股價重挫11.5%，市值瞬間蒸發160億美元（約台幣5220億元）。